Oostendse chefs zingen lof van nieuwste Vlaamse streekproduct: “Garnaalkroket is culinair juweeltje”

De Oostendse garnaalkroket is, tot spijt van wie het benijdt, de meest traditionele van alle Vlaamse garnaalkroketten. Nu is die kroket dus ook een Vlaams streekproduct. Dat werd dinsdag bekendgemaakt in brasserie Rubens in aanwezigheid van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). Vier Oostendse chefs vertellen ons wat de Oostendse garnaalkroket voor hen betekent.

De door de VLAM erkende Oostendse garnaalkroket moet aan enkele voorwaarden voldoen: de garnalen in de kroket moeten door Oostendse vissers aangevoerd zijn, gekookt aan boord, onbehandeld en ongepeld zijn en eens aan de wal zo snel mogelijk verkocht en gepeld. Restauranthouders en vishandelaars maken van de koppen bisques of bouillons en kroketten met minstens 30 procent garnalen. Bijkomende voorwaarde: de kroketten moeten in een straal van 10 km rond Oostende geproduceerd zijn.

“De traditie van het kustvissen op grijze garnalen, de korte keten aan de vistrap en de lokale horeca en viswinkels gaan hier hand in hand. Elke partner speelt zijn rol om het Oostends eetbaar erfgoed op de (wereld)kaart te zetten”, aldus minister – kon de naam toepasselijker? – Crevits.

“De garnaalkroket en Oostende zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze heerlijke Oostendse specialiteit groeide de voorbije jaren echt uit tot een ware reason to come, maar zit ook in het hart bij Oostendenaars”, weet burgemeester Bart Tommelein. “We zullen Oostende de komende jaren verder uitbouwen tot de hoofdstad van de garnaalkroket.” (ML)

Christine Decock (Au Roy Henri): ”Bij ons al 70 jaar een van de populairste gerechten” “Een heel terechte erkenning, absoluut.” Ook voor uitbaatster Christine Decock van het bekende restaurant Au Roy Henri op de zeedijk is en blijft de Oostendse garnaalkroket een van de belangrijke culinaire troeven van de Stad aan Zee. De zaak is al sinds 1951 een vaste waarde. “En garnaalkroketten zijn al die tijd nooit van de menukaart verdwenen, integendeel. Wij nemen met enthousiasme deel aan gastronomische initiatieven zoals het Lekkere Westen en NorthSeaChefs en het moet gezegd: onze garnaalkroketjes speelden daar steeds een centrale rol in. Het is en blijft een van de populairste gerechten en onze chef Nick Wallaeys heeft er steeds een erezaak van gemaakt. Zijn geheim? In de eerste plaats het gebruiken van kraakverse garnalen recht uit zee en dat is zonder de minste twijfel de verdienste van onze plaatselijke garnaalvissers. Combineer dat met een fantastische roux en je hebt een van de lekkerste culinaire juweeltjes ooit.” (DVL)

Chef Ives Michiels van restaurant Brassi. © Peter MAENHOUDT

Ives Michiels en Delphine Lootens (restaurant Brassi): ”Minimum 30 procent superverse Oostendse garnalen”

Dat restaurant Brassi, op de eerste verdieping van het Casino, iets heeft met de Oostendse garnaalkroket, bewees de zaak vorig jaar op het eerste Garnaalkrokettenfestival. “Inderdaad, een professionele jury koos toen onze ambachtelijk gemaakte garnaalkroket uit als de beste van de deelnemende restaurants”, zegt zaakvoerder Delphine Lootens. “Die verdienste gaat naar onze keukenchefs Ives Michiels en Diego Debaedts. Wij ondertekenden natuurlijk ook het charter waarin staat waar een echte Oostendse garnaalkroket aan moet voldoen. Daar kijken onze chefs rigoureus op toe. Dat de garnaalkroket een topper is op onze menukaart, mag dan ook geen verrassing zijn. De garnalen komen rechtstreeks van de Oostendse vissersvaartuigen en aan de bisque of de bouillon, die als basis dient voor de vulling, wordt veel aandacht besteed. Minimum 30 procent superverse garnalen in de kroket is de absolute vereiste”, vertelt Delphine. (DVL)

Nele Van Kerschaever van brasserie Nomi. © Peter MAENHOUDT

Nele Van Kerschaever (brasserie Nomi): ”De prestaties van onze vissers niet vergeten” Klein maar fijn: het past uitstekend bij het concept van brasserie Nomi in de Alfons Pieterslaan 13. Nele Van Kerschaever en Gregory Moreels namen de zaak drie jaar geleden over en maakten er een populaire stek in de buurt van. “Tijdens de coronapandemie zochten wij naar iets nieuws en origineel, en kwamen zo op de proppen met een uitgebreide variëteit aan kroketten, met allerhande vullingen”, vertelt Nele. “Maar hoeft het nog gezegd dat bij de klanten onze garnaalkroketten veruit de populairste zijn? Daarom vinden we het heel fijn dat de Oostendse garnaalkroket deze erkenning heeft gekregen. Wij gebruiken verse ingrediënten voor de basisbereiding en natuurlijk moeten ook de garnalen aan alle vereisten qua versheid voldoen. Wie Oostende zegt, denkt aan verse vis en garnalen. Daar zorgen onze vissers voor en we mogen niet vergeten welke zware en gevaarlijke prestaties zij daarvoor op zee over hebben. Echte helden.” (DVL)

Luk Deklerck van Bistro Mathilda. © Peter MAENHOUDT

Luc Deklerck (Bistro Mathilda): ”Garnalen van boord rechtstreeks op het bord”

Er is een duidelijk verschil tussen de Oostendse garnaalkroket en andere, laat Luc Declerck van Bistro Mathilda in de Leopold II-laan weten. “Ik ondertekende met een aantal andere chefs een charter, waarin duidelijk vermeld staat waaraan de als Vlaams streekproduct erkende Oostendse garnaalkroket moet voldoen. De garnalen die ik gebruik, komen van Oostendse vissersvaartuigen, zoals de O.191, en dat staat ook op mijn menukaart. Is de aanvoer door omstandigheden niet mogelijk, wordt dat op de kaart aangepast. In het verhaal van de Oostendse kroket speelt het korte keten-verhaal een unieke rol: van boord rechtstreeks op het bord. Dat kan men in het binnenland hoegenaamd niet garanderen. Alle respect ook voor de mensen die op korte tijd de garnalen pellen, een handenarbeid die zeker niet mag onderschat worden. Ik ben dus heel tevreden dat de Oostendse garnaalkroket erkend is als Vlaams streekproduct”, besluit Luc. (DVL)