Oostendse chef van Bar Bulot scoort met… cocktail

Stijn Deschacht uit Oostende, chef de partie in toprestaurant Bar Bulot, is tweede geworden in een internationale cocktailwedstrijd. Ondanks zijn gebrek aan ervaring troefde hij zo onder meer de bartender van Willem Hiele af.

In het dagelijks leven werkt Stijn Deschacht als chef de partie in Bar Bulot, het toprestaurant dat uit de grond werd gestampt door Gert De Mangeleer. Daarnaast is hij een grote foodie. Zo heeft hij een eigen podcast ‘Over Eten’, waarbij hij topchefs en andere bekende namen uit het culinair wereldje uitnodigt. Maar evengoed biedt hij een platform aan pakweg een paddenstoelkweker of foodblogger.

Een tijdje geleden zag hij de oproep passeren voor de Blend Series Cocktail Competition 2023 van het befaamde Portugese portomerk ‘Graham’s Port’. “Ik kende het merk en ben grote fan. Ik besloot om er mij ook eens aan te wagen en schreef mij in. Ik ben een bijzonder grote cocktailliefhebber, en heb enorm veel respect voor mensen in die branche, van een Ran Van Ongevalle tot Sofie Ketels. Voor de wedstrijd moest de cocktail aan een aantal voorwaarden voldoen, inzake presentatie, aroma en uitzicht.”

Stijn is bijzonder fier op zijn titel. “Maar de switch van de keuken naar de bar zit er nog niet meteen in.” © flash&fourchette

Stijn is een grote liefhebber van Mexicaanse sterke dranken en begon te experimenteren met de porto en mezcal. “Dat zorgde voor een goeie mineraliteit en de perfecte diepgang. Ik ging ook aan de slag met Elixir d’Anvers. Al snel werd duidelijk dat ik ook een goed verhaal beet had. De distillerijen zijn allemaal familiebedrijven, die ook onderling een link hebben. Zo werd de befaamde brug in Porto indertijd gebouwd door een bedrijf uit het Antwerpse. Vandaar heb ik de cocktail ook ‘Bridge Builder’ gedoopt, omdat ik met de cocktail bruggen wilde maken tussen de producten onderling. Alles samen ben ik er toch een maand mee bezig geweest om de cocktail volledig op punt te krijgen.”

Met zijn podcast mag Stijn ook beschouwd worden als een soort bruggenbouwer. “Lekker eten en dito drinken brengt altijd mensen samen, zelfs al spreken ze letterlijk en figuurlijk niet dezelfde taal.”

De Bridge Builder combineert porto met mezcal en Elixir d’Anvers. © flash&fourchette

Met de cocktail kon hij afgelopen maandagavond de tweede plek verzilveren in de wedstrijd. Daarmee liet hij zelfs Robbe Dupont, bartender bij Willem Hiele, achter zich. “Ik had het niet verwacht, nee. Maar ik ben wel ongelooflijk blij. De cocktail is naar mijn aanvoelen makkelijk te maken en heeft potentieel. Met wat geluk verschijnt de cocktail straks ook op de kaart van Bar Bulot. Of ik de switch zal maken van de keuken naar de bar? Niet meteen, nee. Ik voel me heel goed op mijn plaats, maar ik geniet wel heel hard van deze titel.”

Je kan de podcast van Stijn volgen via www.overetenpodcast.be.