Oostends restaurant La Croisette tijdelijk gesloten na hercontrole op zwartwerk: “Deze zaak blijft hardleers”

Restaurant La Croisette op de Oostendse Albert I-Promenade moet na een herkeuring tijdelijk sluiten. Dinsdag werd het restaurant gecontroleerd door onder andere de fiscus en daarbij werden heel wat inbreuken vastgesteld.

Op dinsdag 8 augustus vond een uitvoerige controle plaats in het restaurant onder leiding van de RVA, RSZ en FOD Financiën en met bijstand van de Oostendse politie. De uitbater kreeg toen na constructief overleg de kans om retroactief met alle wettelijke voorschriften en regels in orde te zijn.

Zaak was verwittigd

Donderdag vond uiteindelijk een hercontrole plaats om te zien of de uitbater zich in orde had gesteld met de voorschriften. Wederom werd vastgesteld dat er drie onrechtmatige annulaties van werkprestaties gebeurden. “Ondanks de verwittiging dat de zaakvoering zich retroactief in regel diende te stellen én er geen nieuwe sociale inbreuken mochten begaan worden, blijft de zaak hardleers”, laten de controlediensten weten. “Omwille van deze nieuwe sociale inbreuken inzake zwartwerk beslist de RVA ditmaal zonder pardon over te gaan tot de effectieve administratieve verzegeling.”

De zaak zal nu pas terug kunnen openen door en wanneer RVA bij een nieuwe controle vaststelt dat men in helemaal orde is met de sociale regelgeving.