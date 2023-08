Oostends restaurant La Croisette pleegt opnieuw inbreuken: “Wij tolereren geen oneerlijke handelspraktijken”

La Croisette, het restaurant op de Oostende zeedijk dat al verschillende keren in opspraak kwam wegens verschillende sociale inbreuken, werd dinsdag opnieuw gecontroleerd. Daarbij werden opnieuw verschillende inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld. De zaakvoerder heeft enkele dagen tijd om zich in orde te stellen met de regelgeving.

De afgelopen maanden werden er verschillende inbreuken vastgesteld zoals onder andere het onwettig annuleren van geleverde prestaties. Tijdens de controleactie van de Oostendse politie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Sociale zekerheid (RSZ) en FOD Financiën bij La Croisette, kwam echter nog meer aan het licht. “Er werden onder meer verschillende fiscale overtredingen vastgesteld”, klinkt het bij de politie. “Zo ontbraken enkele wettelijk verplichte financiële stukken. De RVA stelde daarnaast vast dat een medewerker niet was ingeschreven en er daags voor de controle een onrechtmatige annulatie van tewerkstelling plaatsvond.”

Hercontrole

Op vraag van de RVA moest de zaakvoerder zijn zaak dinsdag enkele uren sluiten. “Na constructief overleg tussen de uitbater en de RVA, krijgt de uitbater enkele dagen de tijd om retroactief met alles in orde te zijn. Er komt een hercontrole en verdere opvolging. Het is ondertussen niet meer de eerste keer dat ze zaak in opspraak komt. In juli 2020 liet burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) de zaak sluiten na verschillende inbreuken. Volgens de stad ging het om ernstige inbreuken. Inbreuken die een sluiting rechtvaardigen. De maatregel van sluiting wordt pas opgelegd bij zware of herhaaldelijke overtredingen. Ook vorige zomer, in augustus, was het prijs. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) sloot dan het restaurant opnieuw na inbreuken tegen de algemene hygiëne en omwille van een gebrekkige bedrijfsvoering.

Duidelijk signaal

Waarnemend burgemeester van Oostende, Kurt Claeys (Open VLD) is duidelijk: “Als toeristische stad hebben we in Oostende heel wat horeca- en handelszaken. Het is belangrijk dat iedereen de wettelijke voorschriften en regels correct naleeft. Alleen zo is er eerlijke concurrentie en economische leefbaarheid. De hogere overheidsdiensten en Politie Oostende werken vlot samen om overtreders aan te pakken en op te volgen. Laat dit een duidelijk signaal zijn naar iedereen die denkt de wet naast zich te kunnen neerleggen: wij tolereren geen oneerlijke handelspraktijken.”