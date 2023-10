Oostends restaurant Jilles Beer & Burgers lanceert eerste zeewierburger: “De Filip Kowwier burger”

Gerechten met zeewier winnen de voorbije jaren steeds meer aan populariteit. Donald Deschagt, pionier van het koken met de zogenaamde zeesla, ontwikkelde samen met Jilles Beer & Burgers een hamburger met het groene zeewier. “We proberen met lokale producten te werken en zeg nu zelf: wat is er lokaler in Oostende dan zeewier?”

De smaak van zeewier overheerst niet, maar je proeft het wel. Logisch, want alleen de rand van de burger werd in zeewier gedompeld. Verder wordt er rucola, zeewiermayonaise en kerstomaat aan het geheel toegevoegd. Dat tussen een krokant broodje. “We doen periodiek een suggestie in onze restaurants”, vertelt verantwoordelijke van het Oostendse restaurant, Christa Bizumuremyi. “Daarnaast proberen we met lokale producten te werken en zeg nu zelf: wat is er lokaler in Oostende dan zeewier?”

Filip Kowwier burger

De burger kreeg meteen toepasselijke naam: de Filip Kowwier burger, afgeleid van West-Vlaming Filip Kowlier. “We proberen een woordspeling te maken met alle bekende mensen in ons land. Zo hebben we onder andere ook de Helmut Hotti – van Helmut Lotti – en de Jacky Bacon – zoals bij Jacky Lafon. Filip Kowwier heeft dan weer wier achteraan, wat verwijst naar het zeewier.”

De zeewierburger kwam er door een samenwerking met Donald Deschagt. De Bredenaar lanceerde jaren geleden al de eerste gerechten met zeewier en richtte Studio Zeewier op, waar hij onder andere wandelingen en demo’s mee organiseert. “Ik bracht ondertussen al verschillende producten waar zeewier in verwerkt zit op de markt”, vertelt Donald. “Dit is echter de eerste hamburger. Het zeewier dient hier eerder als groente waarbij de klassieke burger afgetopt werd met poeder van zeesla.”

Nog een taboe

Ondanks de winnende populariteit, blijft zeewier in gerechten bij het grote publiek nog een taboe. “Ik merk vooruitgang, maar heel veel mensen zeggen nog steeds dat ze er niets moeten van weten. Maar het wordt een hedendaags iets en daar is het mij altijd om te doen geweest. Ik geef er ondertussen les in en leer mensen omgaan met zeewier in voeding. En dat werkt”, aldus Donald.

De nieuwe hamburger wordt gepaird met twee biertjes: de Seaking Zeewiertripel en de Seaking ZeewierStout.