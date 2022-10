Oostends horecakoppel investeert fors in vernieuwing restaurant

Zo’n tweehonderd aanwezigen waren dinsdagavond getuige van de officiële opening van restaurant Aquamarine in de kadzand-Bonenstraat in Oostende. Het horecakoppel Mike Depreytere (39) en Daphnée Naessens (36) investeerde fors in de vernieuwing van hun zaak, ondanks de moeilijke tijden voor de sector.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) knipte dinsdagavond maar al te graag het lintje door in aanwezigheid van zo’n tweehonderd gasten. “Mensen die investeren in de uitstraling van onze stad, verdienen een dikke pluim”, liet hij optekenen.

Die mensen, dat zijn Mick en Daphnée. Het bekende horecakoppel spaarde koste noch moeite om hun zaak van kop tot teen – en dat mag je best letterlijk nemen, te vernieuwen. Toen de restaurants hun deuren moesten sluiten bleven ze in de kookpotten roeren, maar dan in een meeneemverhaal. “Wij hebben het geluk gehad dat we met heel veel hotels hebben kunnen samenwerken”, legt Mick uit. “Daardoor hebben wij minder de coronacrisis gevoeld. De rekeningen liepen immers door en alles is ook correct betaald blijven worden. Die meeneemgerechten zijn ons geluk geweest, want zonder dat was het voor ons misschien gedaan.”

Naamswijziging

Het koppel veranderde de naam van Aqua Grill naar Aquamarine, gelet op de nabijheid van de haven, een toepasselijke naam. De inrichting van het vernieuwde restaurant oogt modern, maar gezellig. En voortaan kan je er ook logeren. “We hebben plaats voor zo’n 34 mensen binnen en twaalf mensen op ons terras. Dat is wat beneden betreft. Boven hebben we nog eens plaats voor achttien mensen binnen en buiten. Beneden hebben we enkele plaatsen minder, maar de plaatsen boven maken dat goed. Daarnaast hebben we de bovenverdiepingen zo ingericht voor vakantieverhuur. Ja kan bij ons voortaan logeren in alle luxe, sauna inclusief. De vraag naar slaapplekken aan de kust is immens groot geworden. Misschien nog groter dan voor de hele coronacrisis. Op die vraag wilden we inspelen. Het was een zware investering, maar ze was broodnodig als we mee willen gaan met onze tijd”, aldus Mick.

Het openingsfeest ging gepaard met muziek en een optreden van zanger Filip D’haeze en er was ook een travestietenshow. De vele aanwezigen konden de optredens wel smaken.