Oostende versoepelt terrasregels voor horecauitbaters aanzienlijk

Stad Oostende pakt uit met een serieuze versoepeling van de terrasregels voor horeca-uitbaters in een nieuwe stedelijke verordening. Specifiek gaat het over overkappingen, publiciteit, automaten, stoepborden, buitenetalages, enzovoort. “Wie zijn tijdelijk coronaterras graag verlengd ziet worden, doet nu best aanvraag.”

In de nieuwe verordening hanteert Stad Oostende drie basisprincipes: gebruik van kwalitatieve, veilige en duurzame materialen, het vermijden van ‘visuele’ vervuiling in het straatbeeld en toegankelijkheid.

Meer vrijheid

“Het nieuwe reglement maakt het veel duidelijker voor de ondernemer”, zegt schepen van Ruimte en Wonen, Kurt Claeys (Open VLD). “Het biedt hen meer vrijheden. Het is echter wel belangrijk dat wie momenteel een goedkeuring heeft in verband met hun coronaterras, moet voor 31 januari een nieuwe aanvraag doen. Alleen zo kunnen die mensen hun coronaterras permanent maken. De vergunning voor die terrassen lopen immers af tegen het einde van de maand.”

Er waren vroeger heel veel beperkingen rond terrassen”, zegt schepen van Ondernemen, Charlotte Verkeyn (N-VA). “Daar willen we nu komaf mee maken.”

Infosessie op 7 maart

Vorige week organiseerden het Economisch Huis Oostende en het stadsbestuur een webinar over de nieuwe verordening met de horeca-uitbaters. Op maandagavond 7 maart om 19 uur volgt een nieuwe infosessie, die niet enkel de regelgeving rond terrassen zal behandelen, maar ook een uitgebreidere toelichting over de hele verordening zal geven. Wie zich daarvoor wenst in te schrijven, mag contact opnemen via info@economischhuis.be. De nieuwe verordening is te raadplegen via www.oostende.be/vergunningen.