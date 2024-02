Oostende deelt 1.000 oesters uit aan Valentijnsshoppers: “Ideaal moment om bezoekers zo te verrassen”

Oostende straalt liefde uit tijdens het Valentijnsweekend op 10 en 11 februari. In de winkelstraten worden op zaterdag én zondag 1.000 Oostendse oesters uitgedeeld aan passanten. Bezoekers genieten van een betoverend weekend vol liefde in de stad aan zee.

Oesters, hét symbool van liefde en verfijning, passen perfect bij Valentijn. Met de Belgische Oesterkwekerij De Oesterput en de Oostendse oester ‘Ostendaise’ trakteert Toerisme Oostende vzw in samenwerking met het Economisch Huis Oostende de passanten in het centrum op een lokale delicatesse. Shoppers kunnen zowel op zaterdag als op zondag verrast worden met een heerlijke Ostendaise oester in de winkelstraten.

Echte delicatesse

Deze liefdevolle actie is ook een knipoog naar het schilderij ‘De oestereetster’ van James Ensor en past zo helemaal in het kader van het Ensorjaar.

“De Oostendse oester is een echte delicatesse. De Ostendaise is ook de énige oester die in België gekweekt wordt. Valentijn is het perfecte moment om bezoekers van onze stad met deze oesters te verrassen”, zegt burgemeester Bart Tommelein.