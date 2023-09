Tijdelijke terrassen in Oostende mogen ook laatste weekend van september

Stad Oostende besliste dat de tijdelijke open terrassen dit jaar mogen blijven staan tot en met maandag 2 oktober. De uitbaters kunnen de terrassen zo het laatste weekend van september optimaal benutten.

Goed nieuws voor de horeca-uitbaters met tijdelijke open terrassen. Omdat 30 september dit jaar op een zaterdag valt, besliste Stad Oostende dat deze terrassen mogen blijven staan tot en met maandag 2 oktober. Op die manier kunnen de uitbaters het laatste weekend van september nog ten volle benutten.

Let wel, voor de pleinen waar de Oktoberfoor plaatsvindt, is er een uitzondering en moeten de terrassen er ofwel zondagavond al weg zijn of ten laatste maandagmorgen of -middag. Ook de extra terrassen in de Kapucijnenstraat mogen op maandag niet meer geplaatst worden omwille van het werfverkeer voor de opbouw van de kermis.