Ook Oostende heeft nu een café voor kattenliefhebbers

Kattencafés vind je overal in de wereld, ook in België in Gent, Luik, Namen, Brussel, Tongeren en Lier. In Kortrijk werd de BaristoCat geopend en sinds vorige week vind je in de Louisastraat van Oostende, tearoom BaristaCat. Uitbater Xavier Troïsi hoopt er een kattencentrum uit te bouwen, waar kattenliefhebbers hun lievelingsdieren kunnen bezoeken en ook, indien gewenst, een katje kunnen adopteren.

Het oorspronkelijke idee is afkomstig uit Japan. Veel mensen wonen er in flats, waar huisdieren niet zijn toegestaan. Om toch te kunnen genieten van kattengezelschap, werd er een ‘cat café’ in het leven geroepen. Oostendenaar Xavier Troïsi plande voor de coronapandemie al een kattencafé in Oostende, maar door allerlei omstandigheden werd de realisatie van het project steeds uitgesteld. Vorig weekend, het eerste weekend van de kermis, werd de deur van BaristaCat al plat gelopen.

“Het idee om een kattencafé te openen, is gegroeid uit mijn liefde voor dieren, voor mijn twee geadopteerde katten en dan vooral voor een jonge straatkat, die drie jaar geleden binnen en buiten liep bij ons in café Bar de Crayon aan de Kadzandstraat”, vertelt Xavier Troïsi (47).

Na 20 jaar op de toerismedienst van Middelkerke werd hij horecabaas van de Crayon, restaurant Gobetto, Bar O666 op de Oosteroever en sinds kort ook van de platenzaak Retro Shack, op het Vissersplein, recht tegenover de Crayon. Hij is ook de man van de Oostendse Monopoly in 2017!

“We hebben tevergeefs in de buurt nagevraagd van wie het katje kon zijn en omdat het zo’n vriendelijk en lief beestje was, heb ik ‘Primus’ dan maar zelf in huis genomen, laten vaccineren en castreren. Hij is de huiskat van de Crayon geworden. In die periode werden ook de eerste kattencafés geopend en na een rondrit in heel België, vatte ik het idee op om ook in Oostende een dergelijk initiatief op te starten.”

“Door corona werd het project een paar keer uitgesteld, maar deze zomer heb ik er een budget voor vrijgemaakt en er werk van gemaakt. Een vriend stelde me voor om de huur van zijn kantoor voor sneakers, in de Louisastraat 4, over te nemen en zo is het project in een stroomversnelling gekomen. We hebben de zaak gerenoveerd en er een koffiehuisje van gemaakt, met enkele toestellen en attributen, waar zowel de katten als de adoptiekandidaten zich thuis voelen. De bezoekers kunnen een koffie of een thee consumeren. Er is ook keuze tussen een viertal lichte biertjes en één ervan is het huisbier (met kattenkruiden), dat nog een toepasselijke naam moet krijgen. Suggesties via de website (www.baristacat.be) zijn welkom.”

Adoptie hoofddoel

“Hoofddoel van BaristaCat is de adoptie van de zwerfkatten die tijdelijk in het kattencafé verblijven, tot ze een nieuw baasje gevonden hebben “We werken samen met de vzw ‘Hoop voor Zwervers’ uit Ichtegem, die zwerfkatjes opvangt en medisch verzorgt, zodat ze klaar zijn voor adoptie”, legt Troïsi uit. Momenteel hebben we twee katten in huis. Er komen er nog drie bij en dat is voldoende voor onze beschikbare ruimte en onze vrijwilligers, die BaristaCat, dagelijks (gesloten op maandag) voor mij openhouden. Bezoekers kunnen hun kat niet naar ons brengen. We zijn geen kattenhotel. Wij hopen wel nieuwe baasjes te vinden voor onze zwerfkatten. Op jaarbasis worden in België 12.000 katten afgemaakt, omdat ze nergens naartoe kunnen. De deur van ons kattencafé staat open voor de kattenliefhebbers. Aan de adoptie zijn enkele logische voorwaarden verbonden, zoals een contract en de nodige affectie en ruimte. Het is de bedoeling dat we maandelijks een activiteit, een voordracht, organiseren en op die manier een kattenvriendenkring creëren. BaristaCat is een project voor jaren!”