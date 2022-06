Ook ‘De Cordoba’ neemt deel aan het Weekend van het volkscafé: “Nergens ter wereld vind je cafés als hier”

Tijdens het Weekend van het Volkscafé zet een tachtigtal charmante horecazaken in de Westhoek en Frans-Vlaanderen de deuren nog net iets breder dan anders open. Op de deelnemerslijst prijkt ook de Cordoba in Westouter, dankzij de legendarische kabelbaan wereldberoemd in Vlaanderen. Johan Gheysens runde de zaak veertig jaar lang en sinds april staat zijn zoon Stefan aan het roer. “Eigenlijk is het simpel: de Cordoba mag nooit verdwijnen.”

Liefhebbers van cafés met een ziel, waar de charme en warmte nog gewoon van de muren druipt en het interieur al decennia onveranderd is gebleven, zullen hun hart een vreugdesprongetje zien maken bij het overschouwen van de om en bij de tachtig horecazaken die dit weekend deelnemen aan het Weekend van het Volkscafé.

Veel van die volkscafés vormen al tientallen jaren een trekpleister voor vaste stamgasten en toeristen, iets wat ook voor de Cordoba het geval is. De geschiedenis van de plek gaat terug naar de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen in 1957 een kabelbaan tussen de Vidaigneberg en Baneberg werd gebouwd.”

“Sindsdien hebben honderdduizenden dagjesmensen uit alle windstreken het 1.800 meter lange traject boven de Westouterse velden afgelegd en over de Westhoek getuurd.

Aan de voet van de zetellift – ook wel de télésiège genoemd – ligt een stemmig cafeetje, waar de familie Gheysens achter de toog staat. In 1981 nam Johan (70) de zaak met bijhorende toeristische attractie over, op 1 april van dit jaar gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Stefan (51).

“Wat ons betreft, staat de Cordoba er voor de eeuwigheid”

Zij bewaken het stukje (West-)Vlaams erfgoed met heel hun hart. “De roots van de Cordoba liggen bij Albéric Florizoone, de stichter van Meli Park in Adinkerke en Ieperling Lambert Segers”, leggen vader en zoon uit.

“Zij wilden hier een aantrekkingspool uit de grond stampen om het toerisme aan te zwengelen en hun oog viel op een zetellift. Die werd hier, diep in de Westhoek, 65 jaar geleden door Oostenrijkse Alpenspecialisten gebouwd en is nog altijd superpopulair. We beschouwen het als een eer dat wij deze traditie mogen voortzetten. Tot op vandaag is onze zetellift uniek in Vlaanderen.”

Het café aan de kabellift is net als de tocht over de wijngaarden van de buren van Entre-Deux-Monts een vaste waarde in de streek. Aan het plafond hangen tientallen stenen bierpotten en het interieur wordt gedomineerd door metalen koekjesdozen uit vervlogen tijden en een Leuvense stoof die je meteen wil laten branden, zelfs bij deze tropische temperaturen. Authenticiteit ten top.

© JOKE COUVREUR

“Een mooi compliment”, glimlachen Johan en Stefan. “Dat proberen we ook uit te stralen. Jaarlijks krijgen we tussen de 15.000 en 20.000 mensen over de vloer die na een ritje tussen onze heuvels hier de voetjes onder tafel schuiven.”

“Ons populairste drankje? De huisgemaakte Picon. Daar maken we wekelijks líters van. De leukste dagen zijn die waarop mensen vanop de parking staan aan te schuiven om op onze kabelbaan te springen en zich nadien op ons terras neervlijen. Daar doen we het voor.”

Tachtig cafés nemen deel

Zaterdag 18 en zondag 19 juni vindt voor de zesde keer het Weekend van het Volkscafé plaats. Zo’n tachtig cafés in de Westhoek en Frans-Vlaanderen verwelkomen je dit weekend met opengesperde armen en dompelen je onder in een sfeer waar warmte en gemoedelijkheid centraal staan. Geniet van optredens, volksspelen, een lekker streekbiertje of een goeie Picon en ontdek pareltjes waarvan je dacht dat ze al lang niet meer bestonden. weekendvanhetvolkscafé.be

De Cordoba zal nooit een extreme make-over ondergaan, benadrukken de twee. “Hier een strakke, moderne horecazaak neerzetten? Dat zou niet kloppen. We zien dat ook niet graag. Alles hier ademt nostalgie.”

“De zetellift is nog grotendeels dezelfde als in 1957, al is de techniek wel volledig up-to-date. Elk jaar plannen we een groot onderhoud en wordt de hele installatie van kop tot teen gekeurd. Eenmaal je in onze bakjes hangt te bengelen, waan je je zo weer in de jaren zestig”, glimlachen Johan en Stefan.

Cultuur

Een initiatief als het Weekend van het Volkscafé juicht de familie Gheysens meer dan toe. “Top dat zaken als de onze in de spots gezet worden. Dit maakt deel uit van ons DNA. We beschouwen het zelfs als een stukje cultuur. Nergens ter wereld vind je volkscafés als hier. Dat moeten we koesteren.”

De Cordoba lijkt een mooie toekomst tegemoet te gaan. “De laatste jaren is onze kabelbaan echt herontdekt, met dank aan de media”, zegt Stefan. “Eerst was er de hype rond Eigen Kweek, maar ook Reizen Waes kwam hier al langs, net als Philippe Geubels met Taboe.”

“En elke keer we op televisie te zien zijn, zien we het aantal bezoekers de hoogte ingaan. Het is onze missie om de geschiedenis van de Cordoba te bewaren, maar tegelijk ook de komende decennia te garanderen.”

“Mijn drie kinderen helpen nu al regelmatig een handje mee, de liefde voor de zaak zit er dus in. Wat ons betreft, staat de Cordoba er voor de eeuwigheid. Jong en oud geniet hiervan. Dit mag nooit verdwijnen.”