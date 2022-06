Onze tips voor het Weekend van het Volkscafé: van vintage tot innovatief

Oude volksspelen of een hypermodern dartsbord, een jukebox of een state of the art soundsysteem, pils uit de toote of een streekbier in een gestileerd glas … Elk café en elke cafébaas heeft zijn eigenheid en er kleeft geen leeftijd op het label van volkscafé.

Een volledige lijst van alle cafés die deelnemen aan het Weekend van het Volkscafé vind je hier. Wij pikken er voor u vier opvallende uit.

Sonja Lepee (‘t Geheim Spoor Alveringem): “Een schuiftafel van 150 jaar oud”

Sonja Lepee: “We hadden hier jarenlang een schuiftafelclub met ruim twintig leden.” © WVH

‘t Geheim Spoor dankt zijn naam aan het feit dat je er met de wagen zo voorbij zou rijden. Motards kennen hier echter wel de weg, want het is het clublokaal van KV AMC Gijverinkhove en ook fietsers en wandelaars stoppen hier graag. Tegelijk verwijzen de initialen naar Gino en Sonja én hun kinderen Gian en Sandro. “Zopas vierden we de 25ste verjaardag van onze zaak. Helaas zonder mijn man, want hij is drie jaar geleden overleden. Hij was schrijnwerker en schoolde zich later bij tot interieurarchitect, zoals je hier duidelijk kan zien in het café. Het pand zelf is al veel ouder, want mijn grootvader is hier in 1916 geboren”, weet Sonja Lepee.

Hier kun je je dit weekend wagen aan een schuiftafeltoernooi. “Dat gebeurt in het zaaltje hiernaast, op een schuiftinge die zeker 150 jaar oud is. De bedoeling is om je schijfjes met de stok voorbij de obstakels tot achteraan de tafel de stoten, en daarbij eventueel je tegenstrever te dwarsbomen. Op het einde van de dag kiest de onschuldige hand één winnaar uit de finalisten van alle onderlinge duels. Die krijgt dan een mand met streekproducten.”

Die schuiftafel deed ook al dienst tijdens de vorige edities van het Weekend van het Volkscafé, tot groot jolijt van jong en oud. “Mijn man maakte er zelfs een tweede bij, want we hadden hier jarenlang een schuiftafelclub met ruim twintig leden. Die heeft de coronaperiode jammer genoeg niet doorstaan’, zucht ze. ‘Reden te meer echter om dit weekend af te komen, want speciaal hiervoor haalde ik die oude tafel dus nog eens van onder het stof!”

‘t Geheim Spoor, Roesbruggestraat 17, Beveren-aan-den-IJzer.

Lieven Meulenaere (In De Ster Sint-Jan-ter-Biezen): “Jong én oud zit hier naast elkaar”

Lieven Meulenaere: “Naast de vaste klanten komen hier ook heel veel toeristen.” © MD

Café In De Ster in de Kapellestraat in Sint-Jan-ter-Biezen, deelgemeente van Poperinge, bestaat al ruim een halve eeuw. Lieven Meulenaere en Kathy Pareyn namen in 2016 hun intrek in deze zaak, die ze tijdens de coronaperiode verbouwden en ook fors uitbreidden. Daarmee slaagden ze erin om dit ‘ouderwets’ dorpscafé een moderne touch te te geven.

“Diezelfde mix zie je ook in ons publiek, waarbij twintigers en negentigers vredig naast elkaar aan de toog zitten. We hebben hier ook verschillende clubs met kaarters, biljarters en vogelpiekers. Zo kent iedereen hier elkaar op den duur. Naast die vaste klanten komen hier ook heel veel toeristen, die op ons uitgestrekte terras genieten van een sangria met een portie gemengd. Dat zijn vooral fietsers of wandelaars, die hier even komen uitrusten tijdens hun tocht. Voorts staat ons café ook bekend om de Picon Maison en de zeventig verschillende biersoorten op de kaart”, zegt Lieven.

Hij was dertien jaar deejay en heeft zijn discobar nu in het café neergepoot. “Zo wordt er hier dikwijls gedanst en ook dit weekend zal het hier vollenbak ambiance zijn”, voorspelt hij. “Zaterdagavond om 18 uur treedt Angelo De Graeve namelijk op met zijn synthesizer en zondagnamiddag om 15 uur staat accordeoniste Jana op ons terras. ‘s Avonds sluiten we het weekend af met de folkgroep Malahide. Zij traden ook al op bij onze vorige deelname aan het Weekend van het Volkscafé en komen nu dus opnieuw voor een bommetje zorgen!”

In De Ster, Kapellestraat 5, Sint-Jan-ter-Biezen.

Lieve Kerkaert en Anouschka Deboutte (Tofdak Sint-Jacobskapelle): “Bieden zelfgebakken taarten aan”

Lieve Kerkaert en Anouschka Deboutte: “Het idee voor een eigen zaak ontsproot op fietsvakantie in Zeeland.” © ACK

Sfeercafé Tofdak opende vorig jaar voor het eerst de deuren als pop-up. Sinds mei is dit een vaste waarde in de dorpskern van Sint-Jacobskapelle, ondergebracht in het voormalige afdak van het honderd jaar oude schoolgebouw. Die vorige bestemming zie je trouwens nog duidelijk in het gezellige interieur, waar een oud schoolbord en -stoelen zijn achtergebleven. Hier vind je de schoonzussen en boezemvriendinnen Lieve Kerkaert en Anouschka Deboutte achter de toog of… achter het fornuis.

“Het idee voor een eigen zaak ontsproot op fietsvakantie in Zeeland, waar we zagen dat veel inwoners van hun stoep een terrasje maakten om daar hun gebak te serveren. Hier bieden wij dus onze zelfgebakken taarten aan, waarmee we alle zintuigen prikkelen, en ook ons ijs en de picon bereiden we zelf. We schenken ook met veel plezier een van onze streekbieren in en voor onze stuuten werken we zo veel mogelijk samen met lokale producenten”, vertelt Lieve.

Haar kinderen treden hier zaterdag en zondag om 16 uur op met hun bands MAEVE en ’t VIER, waarmee zij eigen folknummers en -covers brengen. Zo wordt Tofdak dit weekend zowaar het Dublin van de Westhoek. “We vinden het heel leuk om een volkscafé genoemd te worden, want we streven ernaar om mensen dichterbij te brengen en slaan zelf ook graag een babbeltje met onze klanten. We hebben zelf veel promotie gemaakt en verwachten dit weekend ongetwijfeld extra veel volk. De oven is alvast voorverwarmd!”, aldus Anouschka.

Tofdak, Sint-Jacobsplein 1, Sint-Jacobskapelle.

Klaas Segers en Liesa Ennaert (Øl Beerbar Ieper): “46 tapkranen met Belgisch bier”

Klaas Segers en Liesa Ennaert: “In de schaduw van de Menenpoort wilden we een innovatief concept onderbrengen.” © EG

Ook Øl – Deens, Zweeds en Noors voor ‘bier’ en min of meer uit te spreken als de West-Vlaamse uul van in het logo – is een nagelnieuwe zaak, waar je sinds mei vorig jaar terechtkan. “Wij baten hiernaast ook het ‘doorsnee’ café Ypra Inn uit, maar hier in de schaduw van de Menenpoort wilden we een innovatief concept onderbrengen, waarmee we ons echt kunnen onderscheiden”, zeggen Klaas Segers en Liesa Ennaert.

“Dat uit zich vooreerst in het pand zelf, dat drie verdiepingen telt en waarbij je van het gelijkvloers rechtstreeks het dakgebinte kan zien. Voorts is dit een echte beerbar, met een sterke focus op de bierbeleving. Zo hangen er vier gigantische tanks van 500 liter boven onze toog en staan er nog eens vier in de kelder, van waaruit we onze verschillende pilsbieren tappen. Daarnaast schenken we natuurlijk ook heel wat speciaalbieren, want wij hebben hier in totaal 46 tapkranen”, toont Klaas. “Dat zijn bovendien allemaal Belgische bieren en zowat de helft daarvan komt uit onze provincie.”

Ook de muziek is een belangrijk gegeven in deze bruine kroeg, afkomstig van een indrukwekkende geluidsinstallatie. “Zondag om 15 uur staat er bij ons een optreden van accordeonist Eric Vanhoucke gepland”, zegt Klaas. Hij ondersteunt het initiatief van het Weekend van het Volkscafé volop. “Zo kun je nieuwe cafés en hun uitbaters ontdekken en ik verwacht hier dan ook veel nieuwe gezichten te zien. Zelf zal ik dit weekend natuurlijk achter mijn eigen toog te vinden zijn, maar op een later tijdstip wil ik zeker nog op kroegentocht trekken.”

Øl beerbar, Menenstraat 41, Ieper.