Onze man wil maar liefst 1,5 kilogram (!) aan ‘loaded fries’ verorberen bij Pasqui’s Streetfood: “Niemand slaagde al in onze challenge”

1,5 kilogram aan ‘loaded fries’ verorberen, binnen de 15 minuten? Het is de nieuwe foodchallenge die door de mensen van Pasqui’s Streetfood in Marke op de kaart werd gezet. Een flink uit de kluiten gewassen portie verse friet, voorzien van hun huisbereide pulled pork? Het idee alleen al doet alvast likkebaarden, maar is het ook doenbaar? We gingen het zelf proberen.

Food challenges zitten in de lift! Het concept, dat ooit in de Verenigde Staten het daglicht zag, waaide enkele jaren geleden over naar Europa en het sloeg aan. Is het de drang om jezelf te bewijzen, haantjesgedrag of toch maar eerder het idee dat men veel kan eten? Ongeacht hoe of wat, hoeveelheden voedsel naar binnen werken tegen de tijd stijgt maand na maand aan populariteit.

Die populariteit was Pasquinel Tancré (37), de zaakvoerder van Pasquinel’s Streetfood, ook niet ontgaan. In juli vorig jaar startte hij zijn zaak op in de Marktstraat, aan de voet van de grote kerk. “En Amerikaans streetfood is zo’n beetje ons handelsmerk”, lacht de man wanneer we vragen naar het grote waarom van de challenge. “In Amerika zijn die dingen razend populair en zijn ze overal te vinden. Maar ook in België merk je dat het een trend is geworden, vooral gevoed door sociale media. Ik besloot om het ook op de kaart te zetten, een Loaded Fries XXL challenge.”

Smaakbom

En die XXL mogen hongerige klanten best wel letterlijk nemen. “Het gaat om ongeveer 700 gram aan verse frieten, overladen met een gelijke hoeveelheid aan pulled pork, kaas en saus. De nadruk ligt hier echt wel op het verse aspect, want de pulled pork wordt hier van begin tot einde klaargemaakt. Van bakken tot roken? Het gaat om een compleet eigen recept. Het is dan wel een challenge, we hebben nog altijd de fierheid van ons kunnen dat we willen uitdragen.”

Zaakvoerder Pasquinel Tancré besloot om de ‘Loaded Fries XXL challenge op de kaart van Pasquinel’s Streetfood te zetten. © CLL

De challenge, hoewel nieuw, werd ondertussen al door een zestal vaste klanten geprobeerd. “Maar niemand slaagde er tot nu toe in, al was er één kerel die echt op het nippertje moest opgeven. Hij dacht dat het eenvoudiger zou zijn wanneer hij veel water dronk. Maar dat vult natuurlijk ook de maag en daar liet hij zich vangen. De deelnemers krijgen 15 minuten de tijd om de uitdaging af te werken. Slagen ze erin, dan krijgen ze een waardebon van 25 euro. Dat komt overeen met het bedrag van de schotel, dus je krijgt als het ware je geld terug. Natuurlijk gaat het hier vooral om de eer van het winnen, want dat was de drijfveer van alle deelnemers tot nu toe.”

3, 2, 1… start

Een gigantische portie wordt voor onze neus gezet, samen met de timer. Ere wie ere toekomt: zelfs met zo’n astronomische portie ziet het geheel er echt wel goed uit. Onder het motto ‘het oog wil ook wat’ verzorgt Pasquinel de presentatie van iedere schotel die zijn keuken verlaat. Ook qua geur zit het goed. Van bij het startsignaal duiken we in de XXL portie aan loaded fries, en het is meteen de smaak van het vlees dat ons in het verhaal meeneemt. Malser dan dit kun je het naar onze bescheiden mening niet vinden. Het smelt in de mond en van enige valse noot is geen spoor te bekennen. “Het is en blijft een beetje onze signature dish”, lacht Pasquinel. “De bereiding hiervan vraagt echt uren en eenmaal het vlees op punt is, worden alle vezels eruit gehaald.” Geen loze belofte zo blijkt, want we verorberen geen gram vet of smakeloos stukje.

“Deelnemers krijgen 15 minuten de tijd om de uitdaging af te werken. Slagen ze erin, dan krijgen ze een waardebon van 25 euro”

Met iets meer dan 4 minuten nog op de teller, begint het besef ook stilaan te komen dat dit een niet voltooide challenge zal worden. De combinatie van vlees met friet en kaas is ronduit lekker, waardoor we misschien net iets te vlot aan de challenge zijn begonnen. Bij zulke uitdagingen is geduld en zelfcontrole belangrijk, wil je het einde halen. Het ontbrak ons vandaag overduidelijk aan beiden. Zonder schuldgevoel verlaten we Pasqui’s Streetfood, want wat we niet opkregen, wordt in een doggybag meegegeven. Verspilling is niet meer van deze tijd, en die frietjes gaan deze avond best wel nog smaken bij een heerlijke film.