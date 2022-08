Onze horeca juicht, de zomer blijft maar duren: “Dit hadden we na twee coronajaren écht wel nodig”

Het ziet er niet naar uit dat we snel een punt achter de zomer van 2022 zullen moeten zetten. Ook de komende twee weken kondigen zich droog en aangenaam warm aan. Tot blijdschap van onze horecazaken. “Dit hadden we na twee barre coronajaren écht wel nodig.”

We komen net uit enkele tropisch warme dagen en ook volgende week overschrijden de temperaturen met gemak de kaap van de 22 graden. De zomer blíjft maar duren en dat wordt vooral aan onze kust op gejuich onthaald.

“We beleven een prachtzomer”, zegt Bart Boelens (55), voorzitter van Horeca Middenkust en zelf eigenaar van een hotel, twee cafés en een strandbar in Oostende. “We konden ons vooraf geen beter weer wensen: vrijwel altijd lekker tot zeer warm en amper regendagen.”

Nazomer

Ook KMI-weerman David Dehenauw ziet voorlopig alleen maar zonnestralen op ons afkomen. “Komende week wordt opnieuw top”, klinkt het. “Een verdwaalde (onweers)bui buiten beschouwing gelaten.”

Of ook de rest van september even mooi wordt, durft Dehenauw nog niet bevestigen. “Ik kijk tot twee weken ver. Die zien er goed uit, maar ik sluit niet uit dat het de hele maand blijft nazomeren.”

“We konden ons geen beter weer wensen” – Bart Boelens, voorzitter Horeca Middenkust

De huidige topzomer is ook van financieel belang. “Na twee barre coronajaren hadden we dit écht wel nodig”, stelt Bart. “De hotels aan onze kust draaien op een heel hoge bezetting en de gasten blijven ook langer. Aan zee houden mensen hun portefeuille iets minder snel gesloten. De economische crisis speelt tijdens een dagje uit of vakantie blijkbaar een kleinere rol.”

Herexamens voorbij

“Het weerbericht maakt ons dezer dagen gelukkig”, knipoogt Bart. “Van mijn part mag het tot ver in het najaar zo blijven, want een zonovergoten strand speelt alleen maar in ons voordeel.”

Man- en vrouwkracht vindt de sector voorlopig nog voldoende, benadrukt Bart Boelens. “Dat hoor ik ook bij onze om en bij de driehonderd leden. Jobstudenten stonden deze zomer in de rij om iets bij te verdienen en nu de herexamens achter de rug zijn, willen zij graag nog enkele weken aan de slag.”

“Het academiejaar start pas in de tweede helft van september, de personeelsbezetting is voorlopig geen grote zorg. Klassezaken in het hogere segment ervaren daar wel moeilijkheden, al is dat een problematiek die zich het hele jaar door manifesteert.”

Regen mag ’s nachts

Voor Boelens en zijn collega’s mag het nog even blijven zomeren. “Al leven we mee met de sectoren die om regen smeken”, benadrukt hij. “Onze landbouwers hebben water nodig. ’s Nachts regen en overdag volle zon, het zou een mooi compromis zijn.”

Het najaar ziet de ervaren horecaman hoopvol tegemoet. “Al hopen we dat de steeds maar stijgende energieprijzen niet helemáál ontsporen. Wij kunnen onze extra kosten onmogelijk volledig doorrekenen. Je kan een Omer toch niet aan 8 euro op de kaart zetten? Aan de overheid om actie te ondernemen.”