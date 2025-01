“Onze Friet-fret-mobilette is helemaal ingeburgerd”: Miguel en Gabriela van frituur Colyny in Veurne onderscheiden zich op unieke manier

Terwijl veel hedendaagse frituristen huiveren bij het woord ‘frietkot’, dragen Miguel Deklerck en Gabriela Ceballos van frituur Colyny die naam met trots. “Onze authentieke uitstraling draagt juist bij aan de charme van het hele gebeuren”, vinden zij. Wat zeker niet betekent dat de tijd hier is blijven stilstaan, want dit is de eerste Veurnse frituur met een thuisleveringsdienst.

Frituur Colyny is ondergebracht in een losstaande constructie en springt daarmee meteen in het oog, langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. “Dat was al zo toen ik hier na mijn shifts als chef-kok zelf een frietje kwam steken”, herinnert Miguel Deklerck (41) zich.

Als student aan hotelschool Spermalie leerde hij tijdens een twee weken durende uitwisseling Gabriela Ceballos (42) kennen, die toen op een Mexicaanse hotelschool zat. Ondertussen zijn zij al vijftien jaar getrouwd en baten ze al even lang deze frituur uit, die hier al sinds 1998 staat. De oorspronkelijke naam – een samentrekking van de voornamen van de drie dochters van de oprichters – werd daarbij behouden.

“Voorheen was ik in enkele gastronomische restaurants aan de slag, maar toen ik zag dat deze zaak te koop stond, heb ik de sprong gewaagd. Terwijl ik vroeger ‘opgesloten’ zat in mijn keuken, geniet ik nu van de rechtstreekse feedback van de klanten en van het contact met onze medewerkers”, zegt Miguel.

Pittig druk

Wat heeft een goede friturist nog meer nodig, naast dat sociaal karakter? “Verse frieten!”, antwoordt Gabriela. “Elke ochtend krijgen wij geschilde en gesneden aardappelen aangeleverd, van de beste kwaliteit.”

“Als de klanten niet meer tot bij ons geraken, moeten wij naar hen toe”

Daarnaast is het assortiment aan burgers en snacks de voorbije jaren fors uitgebreid. “Zo bedachten we onze eigen ‘The Mexican’-burger met guacamole, zelfgemaakte salsasaus en tortillachips. Hoewel die premium burgers wat meer bereidingstijd vragen, proberen we alle bestellingen met ons hele team snel rond te krijgen. Dat maakt dat je als friturist zeker ook stressbestendig moet zijn, want het is hier soms pittig druk”, glimlacht ze.

Frietjes aan huis

Sinds de coronaperiode kun je in de meeste frituren ook online bestellen, maar in Colyny was dat voorheen al zo. Hiervoor hebben ze nu zelfs hun eigen app. Deze frituur was twee jaar geleden ook de eerste om thuisleveringen aan te bieden. “Hiermee pikten we toen in op de aangekondigde wegenwerken, die nu volop aan de gang zijn. Als de klanten niet meer tot bij ons geraken, moeten wij naar hen toe”, verklaart Miguel die beslissing. Elke avond voeren vijf jobstudenten afwisselend de bestellingen rond met de ‘Friet-fret-mobilette’. Die is voorzien van een warmhoudbak en is intussen helemaal ingeburgerd. “Om de tien minuten vertrekt die brommer van hieruit naar een nieuwe bestemming, binnen een straal van zo’n vier kilometer. Zo kunnen we in vier uur tot wel 28 ritjes afwerken en die planning zit doorgaans helemaal vol.”

Kledij

Nog opmerkelijk is de eigen kledinglijn die Miguel en Gabriella enkele jaren geleden lanceerden. Daarop prijken enkele populaire frituursnacks in het West-Vlaams: kiekeboetjes, boulette, lookwoste, samoeraisause, koaskrokette… “Oorspronkelijk was dit bedoeld als bedrijfskledij, maar tot onze eigen verbazing wilden ook klanten dit dragen. Daardoor zien we die kleding nu ook in het straatbeeld opduiken. Naast T-shirts en truien gaat het ondertussen ook om petjes en mutsen, en zelfs kousen. Je kan daarvoor sparen, of je kan dit gewoon aankopen in onze frituur”, zegt Gabriela.

Wat zijn hun eigen favoriete snacks? “We proeven dagelijks van onze eigen frietjes. Daar hebben wij graag de klassiekers bij: stoofvleessaus, een frikandel of een Bickyburger”, klink het.