Ontdek vier gerenommeerde restaurants voor 80 euro: Food La Route komt naar Roeselare

Food La Route kent al meer dan 350 geslaagde edities in Nederland en breidt nu verder uit in Vlaanderen. Na twee uitverkochte edities in Gent (editie 2024 en deze van maart 2025), komt de culinaire route dus ook naar West-Vlaanderen. Op donderdag 29 mei is Roeselare de gaststad.

Na succesvolle edities in Nederland en Gent, komt het culinaire wandelconcept Food La Route nu ook naar Roeselare. Op donderdag 29 mei 2025 kunnen fijnproevers genieten van een unieke smaakbeleving in vier gerenommeerde Roeselaarse restaurants. “Tijdens deze culinaire route wandelen deelnemers van restaurant naar restaurant, waar ze bij elk adres een gang geserveerd krijgen, telkens vergezeld van een bijpassend drankje”, klinkt het.

Deze restaurants nemen deel aan de Roeselaarse culinaire route:

Flambée – Delaerestraat

Vespaz1 – Grote Markt

Bellis – Grote Markt

Suurplas – Polenplein (nabij Koersmuseum)

Wat deze ervaring extra bijzonder maakt, is dat alle vier de restaurants alle groepen ontvangen. Dit betekent dat elke groep een andere volgorde heeft en de gerechten per restaurant verschillen, afhankelijk van de groep waarin men terechtkomt. Voor 79,90 euro per persoon krijgen gasten een volledig verzorgde avond met vier heerlijke gangen, telkens met een bijhorend drankje (wijn of een alternatief) en afsluitend koffie of thee bij het dessert.