Ontdek Marokkaans ontbijt en wereldse brunch bij Goonies in Kortrijk: “Herinneringen vanuit mijn jeugd delen met iedereen”

Onder de leuze ‘ontbijt als een koning, lunch als een edelman en dineer als een bedelaar’, laat Ishak Aghmiri (27) ons in Kortrijk kennismaken met de Marokkaanse cultuur. “Bij Goonies ontdek je Marokkaanse ontbijten, een wereldse brunch en uiteraard de Marokkaanse gastvrijheid met een gratis glaasje muntthee.”

Wie Paul’s Boutique in de Kleine Sint-Jansstraat passeert, zag ongetwijfeld al het mosterdgeel bestickerd raam ernaast van Goonies. Ishak brengt sinds mei met zijn Marokkaanse ontbijten iets uniek in Kortrijk. “Het is typisch voor onze cultuur om uitgebreid en lang te ontbijten. Onze dag start doorgaans na de hitte tot laat ’s avonds”, legt de jonge ondernemer uit. “De beste herinneringen van mijn jeugd zijn in de voormiddag wanneer we samen met de hele familie eten. Ik wil dat graag delen met de wereld.”

Met dank aan mama

Zijn mama is afkomstig uit Taourirt, een stad gelegen in het noordoosten van Marokko, en woont van kinds af aan in Kortrijk. Ishak leerde de culinaire kneepjes van het vak van zijn moeder. “De recepten voor vers gebakken broodjes, hartige en zoete pannenkoeken, cake en tiramisu komen van haar. Ze leerde me ook hoe ik Marokkaanse thee moest maken. Daarnaast testen we verschillende werelddranken uit zoals Brazilian lemonade, een combinatie van bitter en zoet.”

De beste herinneringen van mijn jeugd zijn in de voormiddag wanneer we samen met de hele familie eten. Ik wil dat graag delen met de wereld

Goonies serveert versgeperst sinaasappelsap en muntthee en beschikt over een uitgebreid koffiemenu met iced coffees in de zomer. “Ik specialiseer me in Marokkaanse ontbijten met traditionele broden, pannenkoeken, donuts, potjes met honing en boerenboter, eitjes met roomkaas en Marokkaans gekruide kip, traditionele olijfolie, amlou (een combinatie van arganolie, honing en amandelpasta, gemaakt van berbers in het zuiden van Marokko, red.) en Marokkaans gekruide olijven. Daarnaast staan op de kaart ook allerlei wereldgerechten, zoals tortilla’s, quesadilla’s, french toast, bagels, american pancakes en gezonde bowls met bijvoorbeeld açai bessen, vol antioxidanten en voedingstoffen.”

Deugnieterij

De naam ‘Goonies’ bedacht Ishak samen met zijn vrienden. “Vroeger staken we veel kattenkwaad uit (lacht). ‘Goons’ betekent gangster, maar om er een positieve toon aan te geven koos ik voor ‘goonies’. Het ging eerder om deugnieterij.” Binnenkort volgt nog een rebrand van het logo en de huisstijl met een meer Arabische vormgeving. Vanaf volgende week zal je de lekkernijen van Goonies ook kunnen laten leveren via Deliveroo en takeaway.com. “Na de zomer wil ik mijn ontbijtmanden lanceren die je kan afhalen of laten leveren met een elektrische bakfiets. Naar de toekomst toe denk ik er ook aan om takeaway couscous aan te bieden. Met Goonies breng ik iets nieuws in Kortrijk.”