Ontbijt- en koffieatelier Madam Caravan opent de deuren in Middelkerke

Na een stevige verbouwing opende de gloednieuwe ontbijt- en koffiebar Madam Caravan op 14 april de deuren. Cindy Embrechts (45) geeft zo het voormalige tweedehands boekenwinkeltje aan het De Greefplein een nieuwe toekomst.

De madams van de caravan hadden een tweede verblijf in Middelkerke en zijn hier blijven plakken. “Aangespoeld zoals jullie dat zeggen”, lacht Cindy. “We zijn oorspronkelijk uit de Kempen en hadden daar reeds een foodtruckje”. Ze gaf haar baan als onthaalmoeder bij de gemeente Middelkerke op voor deze nieuwe uitdaging. “Ik ben sedert mijn vijftiende altijd werkzaam geweest in de horeca. Het caravan foodtruckje ontstond als hobby en uiteindelijk werd het een passie”, vertelt Cindy. “Op het boerenmarktje in Kasterlee stonden we naast koffiebranderij Van Goeden Huize en zo is het allemaal begonnen. Het idee voor een eigen zaak borrelt reeds vanaf mijn jeugd. Uiteindelijk heb ik mijn job voor een jaar opgezegd om voluit voor Madam Caravan te kunnen gaan”.

De dames zijn eigenlijk begonnen met ontbijt aan huis te bestellen. “Een heel kleinschalig projectje toen we naar de kust kwamen wonen en corona toesloeg. Maar dat kreeg een steeds grotere omvang en daardoor zochten we een werkatelier à la Jeroen Meeus. Waar mensen kunnen binnen loeren hoe we onze confituur, speculaaspasta en choco maken, een koffie drinken en hun bestelling plaatsen. Voorheen kon dat enkel via een webshop”, zegt Cindy.