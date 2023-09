Ontbijt- en desserthuis Twin’s zorgt drie maanden lang voor pop-up restaurant in eetcafé Cambrinus

Ontbijt- en desserthuis Twin’s, dat sinds maart 2022 op de Markt van Tielt te vinden is, breidt dit najaar uit naar de buren van eetcafé Cambrinus. Kenny Perquy en de tweelingzussen Charlotte en Geraldine Lycke, de bezielers van Twin’s, openen er in oktober, november en december een pop-up avondrestaurant onder de noemer Cambrinus by Twin’s.

Bij Twin’s kan je al langer genieten van een uitgebreid ontbijt of een ‘afternoon tea’ in Engelse stijl, al doet ook de lunch het er bijzonder goed. Reden genoeg om een stapje verder te gaan. “Nagenoeg elke middag zitten we bijna vol en we kregen steeds vaker de vraag van klanten om hier ook ‘s avonds wat te kunnen eten”, legt Kenny (37), de partner van Charlotte (35) uit. “Ik ben kok van opleiding en sta samen met Charlotte al langer in de keuken van Twin’s, waar ik me vooral over de vleesbereidingen ontferm. Die vallen in de smaak en straks bieden we iedereen de kans om er ook ‘s avonds van te komen genieten.”

Meerwaarde voor beide

Opvallend is dat er ‘s avonds niet in Twin’s zelf getafeld zal kunnen worden, maar wel in het naastgelegen pand van eetcafé Cambrinus, van Lieze Baert van café Den Arend. Even runde zij eetcafé Cambrinus tegelijk met het naastgelegen café, maar die combinatie werd moeilijk houdbaar, waardoor de Cambrinus al langer als evenementenlocatie ingeschakeld wordt. “De combinatie was inderdaad pittig, terwijl we ook sterk afhankelijk waren van de beschikbaarheid van onze kok”, legt Lieze uit. “Meermaals per week vinden er in Cambrinus vergaderingen plaats, terwijl de zaak ook heel regelmatig gebruikt wordt voor allerhande feesten en recepties. Toen Kenny kwam aankloppen met een voorstel heb ik niet lang geaarzeld. Ik geloof dat deze pop-up een meerwaarde wordt voor zowel Den Arend als Twin’s, want per slot van rekening zullen veel nieuwe mensen de Cambrinus leren kennen, terwijl omgekeerd de keuken van Twin’s ook een nieuw publiek bereikt.”

Kenny bevestigt dat. “We doen het goed met Lieze. Strikt genomen hadden we ook in Twin’s zelf kunnen blijven ‘s avonds, maar Twin’s is en blijft een ontbijt- en lunchhuis, waarvan het interieur en de sfeer minder geschikt zijn om ‘s avonds te tafelen. Cambrinus daarentegen leent zich veel beter voor een avondformule. En een bijkomend voordeel van twee aparte zaken is dat we geen extra shift moeten inschakelen om alles tegen ‘s morgens terug klaar te zetten voor het ontbijt.”

Opening 1 oktober

Twin’s by Cambrinus opent voor het eerst de deuren op 1 oktober. Daarna zal de zaak elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 18 uur open zijn, tot net voor de feestdagen. “We gaan voor een beperkte kaart met drie voorgerechtjes, drie hoofdgerechtjes en drie desserts”, gaat Kenny verder. “Een mooi stuk côte à l’os zal je hier zeker kunnen vinden, maar ook enkele populaire gerechten van onze lunch, zoals gamba’s met frietjes, zullen op de kaart staan. Wat er na december zal gebeuren met de pop-up van Twin’s? Daar kan ik nu nog niet op antwoorden, maar ergens vormen de komende drie maanden uiteraard wel een soort test. Als het werkt, is het best mogelijk dat we nog een stapje verder gaan.”