Ontbijt, brunch, lunch én tearoom in de schaduw van het Knoks Casino: Nathalie (42) en Diana (38) maken met ‘Les Filles’ droom waar

Hun ultieme droom was verhuizen richting Portugese Algarve om daar een horecazaak openen. Toch zijn Nathalie Gevaert (42) en Diana Pereira (38) nu de trotse eigenaars van ‘Les Filles’. Niet in het zonnige zuiden, wél in de schaduw van het Casino van Knokke-Heist. “We kozen bewust voor een dagzaak”, zegt het koppel.

Nathalie en Diana verwelkomen ons met de glimlach. Nog maar net stappen we de gezellig ingerichte zaak binnen en we voelen de gastvrijheid al meteen. Het koppel wijst ons wel quasi onmiddellijk zélf op een werkpuntje. “De aanduiding buiten moet nog beter. We hebben een nieuw bord mét verlichting besteld zodat onze naam duidelijker is en de mensen vooral weten dat we hier gevestigd zijn”, zegt Nathalie.

Een minpuntje kan je dat bezwaarlijk noemen. Want eenmaal binnen, ademt de zaak gezelligheid. “En zeggen dat het onze grote droom was om te verhuizen richting Portugal, specifiek de streek rond de Algarve, om daar een horecazaak te beginnen”, aldus Nathalie. Een verrassing kan je dat bezwaarlijk noemen, als je weet dat Diana haar roots in Portugal liggen.

“We zijn ook verschillende plaatsen gaan bekijken, maar uiteindelijk bleek het niet haalbaar.” Daarop schakelde het sympathieke koppel over op ‘plan b’: een zaak in eigen regio. “We hebben allebei al ruim twintig jaar ervaring in de horeca en wilden echt op onszelf iets beginnen”, legt het koppel samen uit. “Uiteindelijk kwamen we redelijk snel uit bij dit pand, waar voorheen een Spaans restaurant was gevestigd. Het resultaat is wat je nu ziet.”

Terras

De locatie van de zaak? Op de Canadasquare, vlak tegenover het Casino en op een zucht van het strand. In ‘Les Filles’ geniet je van ontbijt, brunch, lunch, tearoom en een brede waaier aan drankjes en hapjes. “We kozen bewust voor een dagzaak met verse gerechten, zodat we de avonden vrij kunnen houden voor elkaar”, leggen Nathalie en Diana uit.

Hoewel het brede publiek de zaak nog moet leren kennen, is de ‘ontbijttrein’ wel al goed vertrokken. “We merken zeker dat daar een bepaalde vraag naar is”, knikt Nathalie. “Vanaf begin mei zullen we in principe een terras hebben voor onze zaak, wat een extra troef is. En tegen de zomer willen we ook starten met een take-away met belegde broodjes. In de onmiddellijke omgeving heb je daar eigenlijk geen aanbod voor, terwijl veel mensen tijdens een dagje strand daar wel naar vragen.”

Aan plannen en enthousiasme geen gebrek dus. Blijft nog één vraag: vanwaar de inspiratie voor de naam ‘Les Filles’? “Je moet het niet te ver zoeken”, glimlacht Nathalie. “De mensen noemen ons altijd ‘de ladies’ of ‘de meisjes’. Maar laat ons zeggen dat ‘les filles’ net iets beter klinkt voor een horecazaak.”

(MM)

Les Filles is elke dag open vanaf 7.30 uur, donderdag is de sluitingsdag. Meer informatie vind je op www.lesfilles-knokke.be. Info en reservaties: 050/33.43.23