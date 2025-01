“Ons weekendritueel van de afgelopen 40 jaar is compleet verstoord”: trieste ochtend voor Anita en haar familie na sluiting Lunch Garden in Kortrijk

Het was een trieste ochtend voor Anita Laverge (63) en haar familie. Waar de zussen Anita, Rosita, Carine, Christelle, Regina, Sonja en hun broer Jean-Pierre jarenlang hun zaterdagen en zondagen begonnen met een ontbijt in Lunch Garden, heerste nu een grote leegte. Het faillissement van hun geliefde vestiging in het Ring Shopping in Kortrijk maakt abrupt een einde aan een traditie die meer dan vier decennia heeft standgehouden.

“Ons weekendritueel is compleet verstoord”, vertelt Anita. “We weten nog niet waar we nu heen moeten om samen te ontbijten en bij te praten over onze week. Het voelt alsof we een stukje van ons leven kwijt zijn.”

Sinds de kindertijd

De sluiting van het Kortrijkse filiaal kwam hard aan. Al sinds hun kindertijd was Lunch Garden een vertrouwde plek voor Anita en haar familie. “Het was meer dan zomaar een restaurant,” legt Anita uit. “We gingen er vroeger al met onze ouders. De afgelopen 40 jaar werd het onze vaste stek op zaterdag- en zondagochtend. We hadden onze vaste tafel in de veranda, waar we uren konden doorbrengen. Het was een plek van herinneringen, gezelligheid en betaalbaar eten.”

Hoewel Anita begrip heeft voor het faillissement, voelt ze zich machteloos door de beslissing om het Kortrijkse filiaal niet op te nemen in de doorstart. “Mijn hart brak toen ik hoorde dat Lunch Garden de boeken had neergelegd,” vertelt ze emotioneel. “Maar toen er sprake was van een doorstart, dacht ik even dat alles goed zou komen. Tot het bleek dat Kortrijk niet bij de overgenomen filialen hoorde. Dat sloeg in als een bom.”

Populair filiaal

Anita benadrukt dat het filiaal in Kortrijk populair was. “Het zat altijd goed vol, vooral in het weekend. We hadden daar niet alleen onze ontbijtmomenten, maar ook fijne gesprekken met andere vaste klanten. Ik zal tevens ook hun ‘ballekes in tomatensaus’ missen! Die waren écht een topper,” lacht Anita, hoewel er ook een vleugje verdriet in haar stem doorschemert.

Flunch?

Met pijn in haar hart kijkt Anita nu naar de toekomst. “Ik hoop stiekem dat ze nog van gedachten veranderen en het filiaal toch weer openen, want helemaal naar Brugge rijden, waar het enige filiaal behouden blijft in West-Vlaanderen zie ik toch niet zitten. Het zou zoveel mensen gelukkig maken, niet alleen ons. Maar tot die tijd zullen we moeten zoeken naar een nieuwe plek, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Misschien kan ik stiekem via deze weg een oproep doen naar Flunch, de restaurantketen verbonden aan winkelketen Auchan, om de open gekomen ruimte in Ring Kortrijk in te nemen, zodat we als nog onze ontbijt afspraakjes op zaterdag en zondag met de familie verder kunnen zetten (lacht), een unieke kans voor Flunch om de Franse grens over te steken.”