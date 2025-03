ONJA brengt Vietnamese gastvrijheid naar Kortrijk

Binnenkort opent een nieuwe horecazaak in het voormalige pand van Malmo aan de Diksmuidekaai, vlakbij de Budabrug. Met ONJA brengen Thi Kieu Uyen Phan (33), haar partner Jeroen Vanhove (37) en haar zus Thuy Van Phan (32) het beste van Vietnam naar Kortrijk. Het team wordt achter de schermen versterkt door Ravshan Akhmedov (35), de partner van Thuy Van.

Het concept van ONJA is uniek in de regio. Het menu biedt een verrassende mix van ontbijt, brunch en lunch met een Aziatische twist. De gerechten zijn geïnspireerd door de Vietnamese keuken, maar er worden ook fusiongerechten geserveerd die de grenzen van traditionele Aziatische smaken verkennen.

Focus op ijskoffies

“Naast een selectie verse patisserie en kwaliteitskoffies, ligt de focus op ijskoffies – een specialiteit die in Azië bijzonder populair is. Bij ONJA kan je genieten van traditionele Vietnamese ijskoffies, zoals de klassieker ca phe sua da”, vertelt Thuy Van. “De naam ONJA komt van het Vietnamese woord voor ‘thuis’, een symbolische verwijzing naar de gastvrijheid die we hier willen bieden”, legt Thi Kieu Uyen uit.

Over de toplocatie moesten de ondernemerskoppels niet lang nadenken. “Deze hoek is goud waard. Het is een rustige plek met veel passage waar je vanaf de ochtend kan genieten van de zon. We wilden deze kans niet laten passeren”, zegt Jeroen. “Een bruisende stad als Kortrijk is klaar voor horecazaken met nieuwe concepten, weg van het klassieke.”

Team met veel horecaervaring

Thi Kieu Uyen werkte in bekende zaken als Same Same, Viva Sara en Julia’s, en is nu actief bij Vonk Gastrobar in Kachtem. Thuy Van werkte onder andere bij Paul’s Boutique en Lily’s Noodlehouse, en Jeroen komt uit de gastronomie. Hij was sommelier bij topzaken zoals De Jonkman in Brugge en La Durée in Izegem, en barista bij Café La Bath in Gent en Viva Sara in Kortrijk, waar hij Thi Kieu Uyen leerde kennen. Tijdens de coronaperiode besloot hij zijn eigen weg te gaan. Onder de naam Coffee Lesson geeft Jeroen opleidingen en trainingen en is hij freelance barista op evenementen.