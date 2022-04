Oni en Rosalia brengen met Sole D’Italia Italiaanse specialiteiten naar Lichtervelde

Goed nieuws voor wie graag gaat tafelen in Lichtervelde en omstreken: de gemeente heeft er een nieuwe zaak bij. Oni en zijn vriendin Rosalia openden twee weken geleden een Italiaans restaurant op de markt in Lichtervelde met de klinkende naam Sole D’Italia, ofte Italiaanse zon.

Sinds twee weken wappert aan het pand waar tot voor kort eetcafé Lighterfield gevestigd was de Italiaanse vlag. Op 12 april opende Sole D’Italia namelijk de deuren, de gloednieuwe zaak van Oni Oxa (30) en Rosalia Nobiron (25), een jong koppel met Italiaanse roots. Daarmee zorgen ze voor een zuiders tintje op de markt van Lichtervelde, een gemeente die ze zelf nog volop aan het ontdekken zijn. “Ik ben eigenlijk afkomstig van Blankenberge en heb daar ook jaren in de horeca gewerkt”, vertelt Oni. “Het begon echter te kriebelen om een eigen zaak te starten en we wilden daarbij graag wegtrekken van de kust, omdat de horeca daar enorm afhankelijk is van de seizoenen. Ons oog viel uiteindelijk op dit pand, dat echt ideaal gelegen is. Toen we hoorden dat Lichtervelde best wel een bruisende gemeente is en we zagen dat hier nog geen Italiaans restaurant als het onze gevestigd was, waren we verkocht.”

Oni en Rosalia delen naast hun Italiaanse afkomst ook een grote passie voor de horeca en hebben al enige jaren ervaring op de teller staan. “Ikzelf heb jaren als chef gewerkt in een Italiaans restaurant in Blankenberge, waarvan de laatste zes jaar ook als manager, terwijl Rosalia een aantal jaar in de horeca gewerkt heeft in Center Parcs.” Met Sole d’Italia waagden de twee zich echter aan een heel nieuw avontuur: een eigen zaak.

Take away

Ondertussen nam het koppel een vliegende start met Sole D’Italia. “Sinds de opening is het hier gezellig druk. Zo waren alle tafeltjes voor vanavond al allemaal gereserveerd op maandag”, aldus Oni. “Ondertussen hebben we ook ontdekt dat de Lichterveldenaren heel hartelijke mensen zijn. Tot nu toe hebben we dus nog geen spijt dat we de sprong hebben gewaagd.”

Wie wil proeven van de Italiaanse specialiteiten van chef Oni, reserveert dus best op voorhand. Een plaatsje kunnen bemachtigen in het druk bezette restaurant? Dan raden de zaakvoerders aan om zeker eens van hun verse pizza’s te proeven. Daarnaast staan er ook heerlijke verse pasta’s op het menu, maar ook vlees- en visspecialiteiten en huisgemaakte desserts. Geen plaats in het restaurant? Geen nood; Sole D’Italia voorziet ook take away, met een aangepast afhaalmenu. Het koppel pendelt momenteel nog tussen Blankenberge en Lichtervelde, maar daar komt binnenkort wellicht verandering in. “We zijn toch wat aan het rondkijken voor een stekje in de buurt, want het vele heen-en-weer-reizen, naast het runnen van een drukke zaak, eist zijn tol. Wie weet mogen we onszelf binnenkort dus echte (Italiaanse) Lichterveldenaren noemen.”

Meer info via de Facebookpagina: https://www.facebook.com/Soleditalialichtervelde/