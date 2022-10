Onderverhuurders laten brasserie Chills in Kortrijk achter als een stort

De brasserie- en tapaszaak Chills in Marke, een deelgemeente van Kortrijk werd door de onderverhuurders achtergelaten als een stort. Tony Vandenbulcke en zijn vrouw, die het pand doorverhuurden, waren drie dagen druk in de weer om alle afval en vuil uit de zaak te halen. Ze deelden hun verhaal met bijhorende foto’s op sociale media. Nu het pand volledig gekuist is, kunnen nieuwe huurders zich aanmelden.

Tony Vandenbulcke en zijn vrouw zijn de hoofdhuurders van het pand in de Marktstraat in Marke bij Kortrijk. Zij verhuren het pand al enige tijd door aan onderverhuurders. In 2019 werd de oorspronkelijke brasserie omgevormd tot een tapaszaak. Toen de onderverhuurders vertrokken, bleven Tony en zijn vrouw achter met een hele hoop “stront” – zo noemt Tony het zelf – om op te kuisen.

“De vorige uitbaters werden gerechtelijk uit het pand gezet en ze reageren op niets. We hadden twee opties: ofwel een poetsbedrijf inhuren en 5.300 euro betalen of wel alles zelf opkuisen. We zijn met man en macht drie dagen bezig geweest. Een dikke merci aan iedereen die ons geholpen heeft. Voor wie ons niet zou geloven, delen wij hier ook enkele foto’s”, laat Tony weten op Facebook.

Nu het pand terug proper is, kan het opnieuw gehuurd worden zonder overname.

De niet onderhouden bar in brasserie- en tapaszaak Chils. © Facebook