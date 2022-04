Ondernemend koppel opent zomerbar met springkastelen: “Voor mix van bezoekers”

Eline Hoorne (36) en Nils Vercaigne (35) lanceren deze zomer nabij hun woning in de Molenstraat de zomerbar Sprin(g)k en Drink. De kinderen kunnen er zich uitleven op 400 m² aan springkastelen, de volwassenen kunnen er genieten van een hapje en een drankje. “We hopen een mix van volk aan te trekken.”

Eline en Nils zijn beiden leerkracht aan Viso in Roeselare. “We speelden de voorbije zomers al met het idee om een zomerbar op te starten, maar we vonden niet onmiddellijk de ideale locatie. Sinds een jaar wonen we langs de Molenstraat in Moorslede. We beschikken hier over genoeg ruimte om onze plannen te realiseren. Deze zomer maken we van de ruimte achter de schuur een gezellige zomerbar. We voorzien ook de nodige parking zodat er niemand langs de straat moet staan.”

Verhuur van springkastelen

Nils begon negen jaar geleden met de verhuur van springkastelen. Die stelt hij op bij onder andere verjaardagsfeesten, communies, huwelijksfeesten en andere festiviteiten. Vorige week kleurden zijn springkastelen nog mee de Buitenspeeldag in Zonnebeke.

We voorzien ook de nodige parking zodat er niemand langs de straat moet staan

“Het leek me leuk om zelf eens iets te organiseren met de vele springkastelen die ik ter beschikking heb. Kinderen kunnen zich deze zomer bij ons volledig uitleven in een 400 m² groot springkastelendorp. Dit kan op de standaard springkastelen, maar ook een uitdagend hindernissenparcours zal hier te vinden zijn.”

Fiets- en wandelroutes

Het ondernemende koppel richt zich niet alleen op jonge gezinnen.

“We hopen een mix van bezoekers over de vloer te krijgen. Er passeren hier verschillende fiets- en wandelroutes vlak voor de deur. Dit is een rustige omgeving, weg van alle drukte. Ideaal dus om tijdens de vakantieperiode even te verpozen.”

De bezoekers kunnen in de zomerbar straks genieten van drankjes, maar ook een tapasplank staat er op de kaart. Daarbij wordt er ook aandacht geschonken aan lokale producten. Voor de kinderen zijn er ijsjes.

Op de achtergrond klinkt er een vleugje muziek. Zomerbar Sprin(g)k en Drink zal open zijn van 15 juli tot 15 augustus en dit telkens van woensdag tot en met zondag. “Doordat we beiden in het onderwijs staan, is dat de ideale periode om iets dergelijks te ondernemen”, besluiten Eline en Nils.