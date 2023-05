OMER. en modehuis Natan lanceren samen nieuw bier: “Ypra is een ode aan onze brouwtraditie en familiebanden”

Brouwer Omer Vander Ghinste heeft er een nieuwe telg bij: Ypra. Na OMER. en Tripel LeFort is deze hoppige blondine het derde familiebier van de Bellegemse brouwerij. Opvallend: het design is van de hand van de wereldvermaarde ontwerper Edouard Vermeulen van modehuis Natan. Hij is de neef van Omer Jean Vander Ghinste en zoon van de laatste brouwer van Ypra. “Dit is een ode aan onze familie- en brouwtraditie die tot 1836 teruggaat.”

Ypra was jarenlang het paradepaardje van de in 1836 opgerichte Brouwerij Vermeulen uit Ieper. Die bleef tot in 1976 actief, toen Charles Vermeulen de activiteiten stopzette. Nu blaast Brouwerij Omer Vander Ghinste een stukje geschiedenis nieuw leven in.

“Het is niet onze ambitie om een brouwerij te worden met een eindeloze lijst aan bieren”, verduidelijkt Omer Jean Vanderghinste. “De lancering van Omer. en Tripel Lefort dateren respectievelijk al van 2008 en 2016. Maar dit is een uniek verhaal.”

“Mijn broer en ik hebben destijds voor iets totaal anders dan brouwen gekozen, maar nu ben ik blij dat Ypra in de familie blijft” – Edouard Vermeulen

Vorig jaar kreeg de Bellegemse brouwerij de kans om Ypra terug in de familie onder te brengen. “Aan grootmoeders kant ben ik een nakomeling van de familie Vermeulen. En Edouard Vermeulen, bezieler van Natan en zoon van Charles, is mijn neef. We hebben samen beslist om de eeuwenoude West-Vlaamse brouwtraditie van onze beide families te verenigingen en Ypra te laten herrijzen.”

Design door Natan

Ypra kreeg een volledig nieuw jasje en ook aan de receptuur is twee jaar lang intensief gesleuteld. “Tot we een blond en hoppig bier van 6 procent met perfect smaakevenwicht hadden. We lieten ons daarbij inspireren door de originele Ypra: een bier van hoge gisting met roots in de Engelse ale-traditie.”

Om de familiebanden extra in de verf te zetten, sloegen Edouard Vermeulen en Omer Jean Vander Ghinste de handen in elkaar. De sterke man van Natan stond in voor het design en de look & feel van Ypra.

© Ekkow Photography

“Samen met mijn neef ben ik heel trots op Ypra”, zegt hij. “Het is een tastbare illustratie van onze sterke familiebanden. Dit blond en lichtbitter bier met fruitige hoptoetsen brengt me terug naar mijn kindertijd in Ieper. Mijn broer en ik hebben destijds voor iets totaal anders dan brouwen gekozen, maar nu ben ik blij dat Ypra in de familie blijft.”

“En zelfs al heb ik West-Vlaanderen lang geleden ingeruild voor Brussel, we zijn altijd heel close gebleven met de familie Vander Ghinste. Uit respect voor de familietraditie heb ik dan ook meteen ingestemd om mee te werken aan dit mooie verhaal.”

‘Onverzettelijk lekker’

Ypra draagt het predicaat onverzettelijk lekker, als knipoog naar de vele uitdagingen die door de jaren heen het pad hebben gekruist van Brouwerij Vermeulen.

Samen met Edouard hebben we beslist om de eeuwenoude West-Vlaamse brouwtraditie van onze beide families te verenigingen en Ypra te laten herrijzen” – Omer Jean Vander Ghinste

“Dat blijkt ook uit het verhaal van de molen naast het kasteel van Elverdinge”, zegt Omer Jean. “Die was eigendom van brouwerij Vermeulen en leverde het gemalen graan voor de bierproductie. Het aangrenzende kasteelpark behoorde toe aan graaf d’Ennetières. Die wilde in 1850 graag de grond kopen waarop de molen stond.”

© Ekkow Photography

“De familie Vermeulen sloeg zijn aanbod af, waarna de graaf tientallen populieren op zijn grond plantte om de wind van de molenwieken af te nemen. De brouwer-molenaar reageerde door de molen hoger te maken. Toen de populieren maar bleven groeien, was de familie Vermeulen de graaf opnieuw te slim af door in 1909 de wieken weg te halen en de molen voortaan mechanisch aan te drijven.”

Vijf soorten hop

Ypra wordt gebrouwen met vijf soorten hopen en heeft toetsen van sinaas en pompelmoes aan boord. Het is verkrijgbaar in flesjes van 33 centiliter en op vat in de horecazaken van Brouwerij Omer Vander Ghinste.