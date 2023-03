Om 10-jarig bestaan te vieren organiseert Lennies verjaardagsbrunch: “Ik sta elke dag met een glimlach op”

Met 10 jaar op de teller kan Lennies een begrip worden genoemd als het op lekker ontbijten aankomt. Het gezicht achter de naam is Lennie Vancoillie (39), die met veel zorg elke bestelling afwerkt.

“Op 1 april 2013 ging ik van start met een klein cateringbedrijfje, met als voornaamste doel het leveren van ontbijt aan huis. Toen was dit enkel tijdens de weekends, want ik combineerde dit met een voltijdse job tijdens de week. De keuze beperkte zich tot een drietal verschillende ontbijtformules die besteld konden worden op de webshop”, blikt Lennie Vancoillie terug op de beginjaren.

“Gaandeweg groeide het cliënteel, maar ook het aanbod groeide mee. Een aantal jaren geleden gaf ik mijn administratieve job bij Roularta op om meer energie te kunnen investeren in de zaak en dat was de beste beslissing ooit. Ik werk nog 20 uren in de keuken van een traiteurzaak en ben nu dus zeven op zeven met voeding bezig. Ik word altijd met de glimlach wakker, want ik mag elke dag doen wat ik het liefste doe. Tien jaar en heel wat korte nachtjes later ben ik heel trots op wat ik al heb bereikt. Het is hard werken en weinig slapen, maar ik geniet er zo hard van.”

Diverse boxen

Het aanbod is door de jaren heen uitgebreid. “Er is keuze tussen tien verschillende ontbijt- en brunchboxen, maar deze worden ook aangevuld met thema- en seizoensboxen. Levering aan huis is mogelijk in Tielt, Meulebeke, Pittem, Wingene, Ruiselede, Dentergem, Ardooie, Oostrozebeke, Wielsbeke en Ingelmunster. Dit kan op vijf van de zeven dagen. Ook voor ontbijt-, brunch- en broodjesbuffetten tot 50 personen kun je bij mij terecht.”

Daar stopt het nog niet bij. “Klopt, want daarnaast bied ik nog een assortiment originele geschenken aan zoals snoep- en pralinetaarten, maar ook pampertaarten. Elke zaterdagnamiddag kun je tussen 13.30 en 17.30 uur vrijblijvend langskomen bij mij om geschenkjes, snoepgoed… aan te kopen.”

Verse producten

De zaakvoerster zet bij iedere bestelling kwaliteit centraal. “Ik werk altijd met kwaliteitsvolle, verse producten. Ik hecht ook veel belang aan de presentatie en in elk ontbijtje stop ik ook een homemade dessertje. Die kleine extraatjes zorgen ervoor dat mijn ontbijten net dat tikkeltje anders zijn. Ik hoor dikwijls dat de liefde voor mijn job te zien is in mijn ontbijten. Dat vind ik het mooiste compliment om te krijgen.”

Om haar 10-jarig bestaan te vieren organiseert ze op 2 april een verjaardagsbrunch. “Ik speelde al lang met het idee om een brunchbuffet te organiseren en dit is de ideale gelegenheid. Ik zocht naar een geschikte locatie en kwam uit bij de hoeve IJspol (Dosseweg 15, Schuiferskapelle). Het aanbod zal heel gevarieerd zijn.”

Tot slot verklapt ze haar ideale droomontbijt. “Zelf heb ik weinig tijd om te ontbijten. Daardoor eet ik meestal tussendoor, terwijl ik bezig ben. Op vakantie kan ik dan wel extra genieten van een uitgebreid ontbijt. Ik verkies dan een combinatie van zoet, hartig en chocolade, want er kan nooit genoeg chocolade zijn.” (KM)

Meer info: www.lennies.be.