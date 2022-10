Olivier Logghe heropent café De Tijger als ‘Ober’

In het hoekpand in Sint-Michiels waar decennialang De Tijger gevestigd was, opent Olivier Logghe nog dit najaar de nieuwe horecazaak ‘Ober – easy eating’. En zo komt er dan toch een nieuwe invulling voor dit horecapand dat voor het laatst in 2015 werd geëxploiteerd.

Olivier Logghe, zoon van voormalig schepen en beheerder van het Boudewijnpark Bernard Logghe, is geen onbekende in de Brugse horeca. Afgestudeerd aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde, werkte hij onder meer bij La Porta en Cafedraal in Brugge. Olivier was ook vijf jaar aan de slag als vertegenwoordiger bij Wijnen Van Maele in Sint-Michiels. De voorbije zomer runde hij als pop-up vijf maanden lang restaurant Markt 12 in het centrum van Damme.

“Dit project in mijn eigenste Sint-Michiels is al heel lang in voorbereiding, maar de opening is nu echt wel nabij”, zegt hij. “Er zijn nog inrichtingswerken bezig, dus een exacte datum kan ik nog niet geven, maar het zal zeker dit najaar nog zijn. Ik mik op november. Over het concept wil ik nu nog niet al te veel prijs geven, daarvoor wacht ik liever tot de eigenlijke opening.”

Apérogedeelte

“Ik kan wel al zeggen dat het zal bestaan uit een restaurant en een afzonderlijk apérogedeelte. En het team waarmee ik de zaak zal runnen is intussen samengesteld. Vanwaar de naam ‘Ober’ komt? Het is een samentrekking van de eerste letter van mijn voornaam en de eerste drie letters van mijn vaders naam Bernard. Hij is nu negen jaar overleden, maar omdat ik zoveel aan hem heb gehad, en hij ook bij veel Bruggelingen graag gezien was, vond ik het passend om hem via de naam van de zaak te betrekken.”