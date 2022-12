Olivier Desmet neemt Bistro Chez Jacques over

Bistro Chez Jacques van Frédérique De Reuck en Francis Reynaert werd overgenomen door Olivier Desmet. Deze laatste wil de bistro opnieuw een plaatsje laten innemen in de Gault/Millau.

Francis Reynaert en zijn partner Frédérique Dereuck zijn in 2015 gestart met bistro Chez Jacques. “Het was onmiddellijk de bedoeling om er een leuke en kwalitatief hoogstaande brasserie van te maken”, vertelt Francis. “Het pand was de vroegere boetiek van Baerts en toen de boetiek verhuisde naar de hoek van de Motestraat en het Sint-Michielsplein kwam dat pand leeg te staan. Ondertussen zitten Frédérique en haar schoonzus Barbara met Baerts op de hoek van de Arm-Klarenstraat en het kerkplein.”

“Frédérique en ik houden van een lekkere, klassieke keuken en we kunnen genieten van een mooi decor en kwalitatieve gerechten”, gaat Francis verder. “Toen het vroegere pand van Baerts leeg kwam te staan, hebben we beslist om er een restaurant te beginnen. Jurgen Dufour was onze eerste chef en dat was een schitterende kerel. Hij had een ongelooflijke werkkracht en een prima attitude. Wij wilden altijd de allerbeste kwaliteit leveren aan onze klanten. Zo serveerden wij een tarbot met mousselinesaus zoals die in de klassieke Franse keuken wordt bereid.”

Zelf in de keuken

“Na drie koks te hebben gehad, heb ik zelf veertien weken in de keuken gestaan. Ik heb tenslotte zes jaar kokschool gevolgd en de gerechten in Chez Jacques zijn van mijn hand. Men bereidde er mijn keuken: men schilde er zelf de aardappelen, maakte verse frietjes en dit altijd met een zelfbereide saus. Het was veel en hard werken, maar de klanten waren tevreden. En neen, Chez Jacques was niet goedkoop maar men betaalde een zeer correcte prijs/kwaliteit.”

Olivier wil Chez Jacques opnieuw in de Gault/Millau zien staan

“Ik kookte zelf heel graag in mijn restaurant, maar het werd me iets te veel. Met onze firma Venalis in Roeselare zijn we veilinghouder van faillissementen en stockverkoop, we hebben ook een Venalis-zaak in Oostende, met Airtrucks voeren we gevelrenovaties en hoogtewerken uit en Frédérique runt samen met haar schoonzus Barbara dan nog eens boetiek Baerts. Daarom hebben we beslist om op 21 juli de laatste keer te koken in Chez Jacques. Ondertussen hadden we al gesprekken gevoerd met Olivier Desmet en op 16 december opende Chez Jacques voor het eerst de deuren onder leiding van Olivier. Enkele dagen daarvoor hadden we de klanten uitgenodigd om kennis te maken met Olivier. Zo konden zij ook vernemen dat Olivier dezelfde kwaliteit als vroeger zal bieden. Hij zal met dezelfde leveranciers werken, hij heeft de wijnkelder overgenomen, hij zal dezelfde cognac bij de koffie aanbieden én … hij wil Chez Jacques opnieuw in de Gault/Millau zien staan. Hij brengt zijn kok van Etabli uit Rumbeke mee die hier dus ook een klassieke, kwalitatief hoogstaande keuken zal verzorgen Er staat zelfs in het contract dat het verboden is om de zaak te veranderen in een lunchzaak of pitabar. Het pand blijft in handen van de familie van Frédérique en ook het interieur van Chez Jacques blijft hetzelfde.”

“Frédérique en ik hebben de kadertjes in het restaurant zelf gekocht in Parijs en de deuren komen uit een historisch pand in Brugge. Wij zullen hier dus in de toekomst graag zelf de voeten onder tafel steken.”