Olivier Desmet koopt restaurant De Witte Merel: “Focus weer op Roeselare”

Olivier Desmet (41) heeft De Witte Merel gekocht. Samen met zijn vrouw Oana (34), Ingrid Soete en chef Stephan Margodt wil hij het restaurant weer op de kaart zetten. “We gaan ons weer meer op Roeselare concentreren”, zegt de man achter tal van zaken in de stad.

Met De Witte Merel komt er door velen een gewaardeerd culinair adres terug in Roeselare. Olivier Desmet besliste onlangs om het pand te kopen. Jolien Olivier en Sam Swaenepoel zetten het restaurant op de kaart voor ze hun restaurant CRKL bouwden. Tijdens de coronacrisis hielden nieuwe uitbaters de zaak een tijdlang open, maar dat was van korte duur.

Nu willen Olivier Desmet en zijn vrouw Oana Florentina de zaak nieuw leven inblazen. “De voorbije jaren had ik onder andere zaken in Kortrijk en Torhout. We willen ons weer gaan concentreren op Roeselare. Dat zal ons ook de kans geven om meer tijd door te brengen met onze twee kinderen”, zegt Olivier.

Hij heeft bekende horecazaken in zijn portefeuille zoals Huyze Desmet, ’t Kasteeltje, Bistro Etabli, de vestigingen van Vespa’z op de Grote Markt en langs de Brugsesteenweg en frituur Markt 19 in Roeselare. “In de voormalige Vespa’z in Rumbeke, die we onlangs omdoopten tot Bistro Etabli, werkte ik vijftien jaar samen met kok Stephan Margodt. Hij is de ideale man voor De Witte Merel.”

Franse bistro

Ingrid Soete, gekend van restaurant Rijk Der Zinnen in Roeselare en Oana worden de vaste gezichten in het restaurant, dat op donderdag 13 januari de deuren weer opent. “We willen de goede naam van de Witte Merel verderzetten. We kiezen voor een verfijnde Franse bistrokeuken met Italiaanse invloeden. We maken er een klein maar gezellig restaurant van.”

De Witte Merel zal elke week open zijn van donderdag tot en met zondag. ’s Middags wordt er een lunch geserveerd. Het restaurant is gelegen aan de Heilig Hartkerk, schuin tegenover De Spil. “Eerlijk gezegd kende ik deze omgeving van Roeselare niet goed, maar ik ben wel gecharmeerd door de locatie. Er is veel parking in de buurt en we zien ook mogelijkheden om in de zomer tussen onze zaak en de kerk een terras in te richten.”