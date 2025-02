Olivier (43) heropent Resto Nous in Loppemse dorpskom: “Zelfde concept als in Brugge, maar dan zonder de drukte”

Bijna vier maanden nadat hij zijn zaak in de Brugse binnenstad sloot, heeft Olivier Lanszweert (43) zaterdag Resto Nous heropend in het dorpscentrum van Loppem. In een ware race tegen de klok legde een team van aannemers de laatste hand aan het pand. “Zelfs de funderingen werden vernieuwd”, vertelt de chef-kok. “We streven ernaar om terug in de Michelin-gids te staan.”

Negen jaar lang runde Olivier Lanszweert zijn restaurant vanuit de Kleine Sint-Amandsstraat in het historisch centrum van Brugge. Maar door de parkeerperikelen en het massatoerisme merkte hij dat zijn Brugse klanten steeds moeilijker de weg naar Resto Nous vonden. Tijdens de coronapandemie verhuisde hij zijn zaak tijdelijk naar de tuin bij zijn woning in Oostkamp en werd het zaadje geplant voor een drastische keuze: wegtrekken uit het centrum van Brugge.

Eind oktober trok Olivier de deur van zijn zaak in het centrum van de Breydelstad definitief dicht om afgelopen zaterdag Resto Nous te heropenen in een pand in de Loppemse dorpskom. “Dit was hier voordien een toonzaal voor maatkasten”, steekt Olivier van wal. “We hebben het gebouw compleet gestript en van nul opnieuw opgebouwd. Zelfs de funderingen werden vernieuwd. Er waren ook geen leidingen, laat staan een keuken. Het is een race tegen de klok geworden om alles klaar te krijgen tegen de heropening.”

Michelin

Aan het concept van de Brugse voorganger wordt niet geraakt. “Ons welbekende zevengangenmenu keert uiteraard terug”, zegt Olivier. “Dat zijn vijf gerechtjes om te delen, een hoofdgerecht en dessert. We hebben ook een rijpkastje voor rundvlees en zullen dit tegen een betaalbare prijs verwerken in onze gerechten, die gekenmerkt worden door Vlaamse producten met Oosterse en Zuid-Amerikaanse invloeden. We streven ernaar om opnieuw een vermelding te krijgen in de Michelingids.”

Olivier maakt zich sterk dat zijn Brugse klanten de weg naar Loppem zullen vinden. “De nieuwe zaak is veel vlotter bereikbaar en Bruggelingen mijden hun stadscentrum steeds vaker om te eten of te shoppen. Hier in Loppem hebben we een heel zichtbare locatie, met een ruime parking en een buitenterras waar tot twintig klanten kunnen genieten van de middagzon. De naam Resto Nous blijft behouden. En uiteraard heb je hier niet de drukte van in Brugge.”

In Resto Nous 2.0 zal je zowel ’s middags als ’s avonds kunnen eten. “Onze lunch van 29 euro omvat een voorgerecht, hoofdgerecht en koffie. Voor onze wijn hebben we een uniek rek laten maken uit betonijzer en led-strips. We serveren trouwens alleen Europese wijnen. De nieuwe zaak is ruimer dan de vorige, maar we houden het aantal couverts op 22 à 24. We kunnen ook feestjes van dertig à veertig mensen aan. Ook een rouwmaaltijd behoort tot de mogelijkheden.” (AFr)