Oli’s House is het nieuwe Roemeense restaurant aan het Sterrebos: “Wij koken enkel op open vuur”

Drie Roemeense gezinnen uit Roeselare gaven hun vaste job op en starten deze week een nieuw restaurant op in de voormalige horecazaak Etabli in de Hoogstraat aan het Sterrebos in Rumbeke. Ze mikken op de vele landgenoten die in Roeselare wonen, maar iedereen is welkom in Oli’s House. “We serveren typische Roemeense gerechten, dus je mag je verwachten aan veel vlees en barbecue.”

Cornel Achim en zijn echtgenote Irina, Catalin Zaharia en vrouwtje Simona en Daniel Corduneanu en Adina zijn lid van dezelfde Roemeense familie die al jaren in Roeselare woont en werkt. “De mannen waren vooral actief in de bouw als loodgieters. Onze vrouwen deden poetswerk. De droom om iets anders, iets groters uit te bouwen is er al die jaren geweest. Maar geld verdienen, kinderen grootbrengen en integreren stonden altijd voorop. Nu zijn we eindelijk klaar om de grote sprong te maken”, vertelt Cornel. “Enkele maanden geleden zijn we voorzichtig begonnen met de traiteur- en afhaaldienst Oli’s House in het Mammoetcenter. Dat was een onverhoopt succes. Onze grill- en barbecuegerechten vielen in de smaak. Niet alleen bij de Roemenen, maar bij vele Roeselarenaars.”

Migratie

Dat heel wat Roemenen de weg vonden naar de kleine zaak in de Brugsesteenweg, is niet verwonderlijk. De Roemenen zijn de grootste groep nieuwkomers in Roeselare. Ze zijn met een 3.000-tal. “De migratie begon in 2010, vertelde Florin Pop eerder in een interview in de Batjeskrant. Hij is de drijvende kracht achter een vereniging die de Roemenen in Roeselare helpt hun weg te vinden. “Wegens de toenemende corruptie wilden veel Roemenen weg uit hun land. Op hetzelfde moment ontstond hier in West-Vlaanderen een grote schaarste aan werkmannen. Jullie interimkantoren kwamen zelf naar Roemenië om ons te overhalen hier te komen werken in Roeselare en omstreken.”

“We houden allemaal van gezellig tafelen en eten bereiden op onze typische manier”

Ook de gezinnen van Cornel, Catalin en Daniel bouwden in Roeselare een nieuw leven op en koesterden ondertussen hun droom. “Dat het iets met eten en koken zou worden, stond vast. We houden allemaal van gezellig tafelen en nog meer van eten te bereiden op de eerlijke en typische manier zoals dat al eeuwen in Roemenië gebeurt. Dat betekent dat wij thuis, als het kan, vooral koken op open vuur. Daar hoort traditioneel ook een flinke lap vlees bij.”

Grote stap

“Ons afhaaldienst Oli’s House in het Mammoetcenter was op dat concept gebouwd. Na de gewone dagtaak gingen we alle zes in de keuken en in de zaak aan de slag. Het was keihard werken, maar we werden er nog meer door gemotiveerd om een grotere stap te zetten naar een echt restaurant. We vonden de voormalige horecazaak Etabli in Rumbeke te huur op het internet en hebben meteen toegehapt. De ruimte is ideaal voor ons verhaal. De afgelopen week hebben we de barbecue en de houtoven verhuisd van Roeselare naar Rumbeke. Ondertussen prijkt ons logo al boven de inkom. Openen doen we op zaterdag 26 augustus.”

“Ribbetjes om 15 uur, het kan, maar de wandelaar die uit het Sterrebos komt, is even welkom voor een kop koffie of een biertje en een typisch Roemeens dessertje”

“Oli’s House is in eerste instantie een barbecue- en grillrestaurant, maar we beseffen dat niet iedereen verlekkerd is op een groot stuk vlees. Van de Roemenen weten we dat ze dit een feest zullen vinden, maar het is belangrijk dat we ook de andere Roeselarenaars in onze zaak krijgen. Dat is trouwens de wens van alle Roemenen die hier leven. We willen ons zo snel mogelijk integreren. Dat doen we vooral via onze kinderen die hier school lopen. We proberen de taal zo snel mogelijk te leren, al is dat niet eenvoudig als je van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de bouw werkt, waar je vooral door Roemenen wordt omringd.”

Vuur

“Maar wie naar Oli’s House komt, mag dus meer dan alleen maar steaks, ribeyes en ribbetjes op de barbecue op de menukaart verwachten. Er zullen ook burgers, pastagerechten, vis en heerlijke Roemeense pizza te verkrijgen zijn samen met de beste Roemeense wijnen. Aan één ding geven we echter niet toe. We willen enkel op echt vuur koken. In onze keuken vind je dus geen gas- of elektrisch fornuis.”

Oli’s House is open van woensdag tot en met zondag, op weekdagen van 11.30 tot 22 uur, op vrijdag, zaterdag en zondag tot 23 uur. “Je zal hier dus op elk moment van de dag kunnen eten, iets dat eerder uitzonderlijk is in Roeselare. Ribbetjes om 15 uur, het zal kunnen, maar de wandelaar die uit het Sterrebos komt, is even welkom voor een kop koffie of een biertje en een typisch Roemeens dessertje. In Roemenië kennen we het concept niet van tearooms, cafés of aparte restaurants. Bij ons is het de hele dag door alles in één”, aldus nog Cornel, Daniel, Catalin, Simona, Irina en Adina. (Bart Crabbe)