Oerklassieke brasserie Rubens krijgt na 96 jaar eerste vermelding in Gault&Millau

Met maar liefst 35 vermeldingen van 12 op 20 of meer in de nieuwe Gault&Millaugids toont Knokke-Heist zich opnieuw een echte culinaire koploper. Nieuwkomers in de gids zijn de aloude, klassieke brasserie Rubens aan de Zeedijk en restaurant Cwart in de Kalfstraat.

Knokke-Heist is met zijn 35 eethuizen met een score vanaf 12/20 duidelijk een sterkhouder in de brede regio op het vlak van culinaire verwennerij. Bartholomeus prijkt in de gemeente nog steeds bovenaan met 19/20, gevolgd door Sel Gris met 17/20 en Cuiness 33 met 16,5/20. Stijgers zijn Dah Makan (14,5), Tablavins (14), De Kruier (14), Blanco (14) en Le Beau 19 (13).

In van de twee nieuwkomers, met 12/20, is restaurant Cwart. Deze zaak is gehuisvest in de eeuwenoude Ceuvelhoeve langs de Kalfstraat in Knokke, waarin ook een platform voor kunstenaars en een evenementen- en feestruimte zijn ondergebracht. In een bijzonder aangenaam kader wordt de klant er verwend met zowel traditionele als hedendaagse gerechten met seizoensgebonden producten. Een tweede, wel erg opmerkelijke, nieuwkomer is brasserie Rubens.

Absolute topproducten

“Wij waren echt wel verbaasd want we zijn eigenlijk nog nooit, op geen enkel moment, bezig geweest met de beoordeling door culinaire gidsen”, zegt zaakvoerder Maxime Vandeperre, telg uit de familie die de Knokse traditiezaak in 1994 in handen nam. “Eerlijk gezegd is de wereld van de culinaire gidsen een wereld waar we bewust wat afstand van nemen omdat die toch vooral staat voor ‘vernieuwing’ en gerechten ‘met een twist’… En dat is wat wij niet willen en niet zijn. Wij blijven achter de klassieke Frans-Belgische keuken staan, maar dan wel bereid volgens de regels van de kunst.”

Restaurant Cwart is gevestigd in de eeuwenoude Ceuvelhoeve. © (foto DC)

“De voorbije drie à vier jaar hebben we nog sterker ingezet op het werken met absolute topproducten. Dat betekent dat we in veel gevallen niet samenwerken met groothandelaars en al helemaal niet met industriële producten, maar wel met telers en boeren waar we een goeie band mee hebben. Het verhaal van de korte keten is heel belangrijk voor ons. Onze bearnaise kloppen we met eitjes rechtstreeks van de boer en voor onze vol-au-vent werken we met kippen van absolute topkwaliteit. Alles wordt dagvers in de keuken bereid en doordat we veel klanten hebben en dus ook grote volumes, slagen we er in om onze gerechten ook nog eens aan een al bij al democratische prijs te serveren voor onze klanten. We waren er dus niet naar op zoek, maar deze erkenning is wel een beloning voor onze inspanningen.”