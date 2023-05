Ik heb een kruisje in mijn agenda staan. Op het vakje van vrijdag 26 mei. Dan rijst de knip weer uit de grond aan de Markt.

Gezelligheid troef die we te danken hebben aan die vreselijke pandemie. Het was in dat bizarre coronajaar 2020 waar we in bubbels leefden dat de knip het levenslicht zag. Omdat we buiten wél mochten.

Het concept viel in de smaak en werd herhaald, we kregen zelfs Knipse Feesten. En zie, nu krijgt de knip een definitief karakter. Er was geen referendum voor nodig. Een brok gezond verstand volstond.

“Ik moet bekennen dat ik in de stad meer in mijn auto zit dan op een terras”

Bruggestraat naar links. Kortrijkstraat naar rechts. Het zal weer eventjes wennen worden en het zal wel weer eens vloeken zijn als je te laat beseft dat je een andere weg had moeten nemen om naar de andere kant van de stad te rijden.

Of dat je dan toch beter met de fiets boodschappen had gedaan. Want meer dan de gezelligheid brengt de knip vooral een mentaliteitswijziging met zich mee. Ik moet bekennen dat ik meer in mijn auto zit in de stad, dan op een terras.

De knip doet je dus stilstaan bij je verplaatsing, je gaat je meer bewust gaan verplaatsen. Met de fiets ben je er sneller? Misschien niet, want de kans is groot dat je in de remmen gaat om een babbeltje te slaan met die oude bekende die op een knip-terrasje zit te genieten.

Maar is dat erg? Nee toch. Het mag allemaal wel wat trager, zeker in deze gejaagde tijden? Kwartiertje vroeger vertrekken op boodschappen en zien welke extra’s in het boodschappenmandje vallen, zoals een fijne babbel. Wie weet zelfs een knuffel?

Ik zie de knip dan ook als een ode aan de traagheid. En wil dat nu net wel ook niet de naam zijn van mijn favoriet stekje om eens gezellig en lekker te tafelen. Kan toch geen toeval zijn? Nog 21 keer slapen…