OC Cirkant zet zijn buurtbar uit in Loppem en Aartrijke

De Buurtbar by Cirkant, het project waarbij OC Cirkant in verschillende buurten in Groot-Zedelgem zijn caravan opzet om aan buurtvervlechting te doen, gaat opnieuw van start op donderdag 21 april. Wijk de Wilgen in Aartrijke bijt de spits af, waarna de caravan tweewekelijks op donderdag op een van de vier locaties in Aartrijke of Loppem te vinden is. En dat tot midden oktober.

De Buurtbar by Cirkant trok er in september 2021 voor het eerst op uit. Zo’n anderhalf jaar later dan de oorspronkelijke bedoeling. “We kijken er dan ook naar uit om in 2022 op volle toeren te draaien en een volledig seizoen op bezoek te gaan in de verschillende buurten”, vertelt Audry Sanders van OC Cirkant.

“Tweewekelijks, op donderdagnamiddag kun je ons met onze caravan afwisselend in de Wilgen in Aartrijke, de Spreeuwenweg in Loppem, de Kouter in Aartrijke of de Toekomst in Loppem vinden. We willen dat mensen hun buren weer leren kennen en dat doen we door een potje koffie aan te bieden en er een gezellige namiddag van te maken.”

De insteek van de Buurtbar is tweeledig. Enerzijds wil men aan buurtvervlechting doen, anderzijds krijgen de bewoners met een beperking van OC Cirkant de kans om hun steentje bij te dragen tot de maatschappij en hun talenten in te zetten. Een mooi project dat nu eindelijk de kans krijgt om volop van start te gaan.

Extra stimulans

“We zijn ervan overtuigd dat dit project na de coronapandemie nog relevanter is dan voorheen”, gaat Audry Sanders verder.

“De soliditeit van heel wat inwoners, jong en oud, heeft een extra knauw gekregen in de afgelopen periode. Daarnaast zitten we momenteel in een economische situatie die allesbehalve rooskleurig te noemen is. De bezorgdheid dat mensen die het al niet financieel breed hebben, nog meer geïsoleerd zullen geraken, is een extra stimulans om met de Buurtbar op pad te gaan.”

Dit project werd uitgewerkt met de steun van de gemeente Zedelgem en de financiële steun van Cera en het Torfsfonds.

