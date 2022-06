Oats Day Long maakt plannen voor eerste West-Vlaamse vestiging in Brugge

Binnenkort komen Anse en Ewout Vanmassenhove met hun ontbijt- en lunchbar Oats Day Long naar Brugge. Het tweetal is afkomstig uit De Panne maar migreerde na hun studententijd naar Gent. Het wordt hun eerste vestiging in hun ‘thuisprovincie’ West-Vlaanderen.

Afgelopen weekend opende broer en zus Vanmassenhove de vijfde vestiging van hun haverbar. In een kleine vier jaar tijd kun je al op vijf locaties genieten van hun gezonde haverconcept, in Gent, Leuven, Brussel en twee bars in Antwerpen Maar Anse en Ewout blijven dromen en timmeren verder aan hun haverimperium. De komende drie jaar staan namelijk maar liefst 15 nieuwe vestigingen op de planning. Hoeveel er daarvan in West-Vlaanderen zullen belanden is nog niet duidelijk. Maar het zal er minstens eentje zijn, in Brugge. In een eerder interview met onze krant gaven de twee reeds aan dat ze steeds zoeken naar locaties waar ze een gezonde mix van bevolkingsgroepen kunnen bereiken. Zowel studenten, jonge starters als een internationaal publiek. Brugge voldoet aan al deze criteria.