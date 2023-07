Number Six: gloednieuwe trendy bar in de Langestraat in Oostende

Zin in een frisse pint of een aperitiefje? Bogdan Ovchinnikov (24) serveert het graag voor jou, samen met zijn collega’s, in de ‘Number Six’.

De naam verwijst naar het huisnummer zes, maar ook naar de zesde zaak die zijn vennoot, Nello Alija, onder meer bekend van het Italiaanse restaurant ‘Marebello’, opende. Bogdan is geen onbekende in horecamiddens. Hij was een viertal jaar verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen de strandbar ‘Blue Buddha’ van Frank Thiers ter hoogte van het Casino Kursaal.

Daarna werkte hij als kelner bij het grillrestaurant ‘Smowk’ met in het achterhoofd het idee om zelf een zaak te runnen. Op 23 juni was hij dan ook maar al te trots zijn eigen bar te kunnen openen.

Dansen

“Ik doe er alles aan om het de klanten naar hun zin te maken: leuke muziek, sfeervolle verlichting, fris ogend meubilair, de mogelijkheid tot dansen, noem maar op. Tijdens de zomermaanden is de zaak trouwens 7 op 7 geopend tot in de late uurtjes”, aldus nog deze jonge ondernemer.

(CWO)