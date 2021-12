Nu ook wijnwinkel bij Te Lande op de Bosmolens

Een jaar geleden startte Henk ‘van Te Lande’ Vandewiele met een wijnwebshop Roood (met drie o’s). Nu maakt hij ook een deel van zijn restaurant vrij om er een winkel te runnen.

De liefde voor wijnen van Henk Vandewiele is alom bekend. Hij serveert graag een beter flesje in zijn restaurant in de Gapaardstraat dat hij sinds 2001 runt, vorig jaar opende hij ook een webshop.

“Dit speelde al langer in mijn hoofd. Als restaurant doen wij geen take-away, maar we hadden hier ook al een klein winkeltje in het restaurant en dus ook onze webshop. Heel wat van mijn klanten steunden ons door wijn te kopen, iets waarvoor we hen zeker nog eens willen bedanken. De winkel bouwen we nu dus verder uit. Ook met de feestdagen in het achterhoofd.”

Het restaurant blijft open van woensdag tot en met zondag, op die dagen zul je ook van 16 tot 19 uur wijn kunnen gaan shoppen. “Het kan uiteraard ook op afspraak of tijdens de restauranturen”, voegt Henk er aan toe.

Unieke eigen wijn

In een jaar tijd wist Roood toch al een mooi klantenbestand uit te bouwen. “We pakken vooral uit met exclusieve wijnen. Ik heb mijn hart verloren aan Zuid-Afrika, maar ik bied hier ook super goeie wijnen uit Spanje, Italië, Frankrijk, Roemenië, Bulgarije of zelfs Moldavië aan. Als alles weer normaal verloopt, willen we hier geregeld wijnproeverijen organiseren. Mensen vragen ons ook vaak om suggesties te doen bij een menu die ze thuis willen serveren. Bij velen ken ik wel de richting waarnaar hun smaak uitgaat. En anders stel ik een paar vragen en komen we er zo ook wel uit. Zo kunnen we naar ieders smaak en budget wijnen aanbieden. We blinderen de wijn ook vaak, zodat er geen vooroordelen zijn naar het land toe. Zo kunnen we ook eens iets verrassends presenteren, wijnen die mensen anders niet zomaar uit een wijnkaart zouden kiezen.”

In samenwerking met zijn goede vriend en importeur Francois Haasbroek lanceert Henk ook een eigen wijn. “Die bestaat voor 100 procent uit de Syrah-druif. Onder de naam Rock View zal Black Water Wines die flessen bottelen voor ons. We krijgen ook ons eigen b(l)acklabel voor Roood Wijnen. De mensen kunnen die nu al bestellen, want naar verwachting zal die unieke wijn erg in trek zijn.” (WVS)

www.roood.be