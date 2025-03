Nu ook maaltijden te verkrijgen in Lucy’s Living: “Het plan om eten te serveren, was er al van in het begin”

Lucy’s Living in Lichtervelde breidde de openingsuren uit en er kan nu ook ’s middags en ’s avonds gegeten worden. Het café met de bijbehorende ecologische shop is open van dinsdag tot en met zaterdag.

Begin 2023 werd de winkel in de Neerstraat geopend, met beperkte openingsuren. “Na twee jaar in bijberoep waagde ik de sprong en nu is Lucy’s Living mijn hoofdberoep geworden. Een beslissing waar ik geen spijt van heb”, vertelt Bart Vanmaele (43), die voordien als programmeur werkte. “Oorspronkelijk was Lucy’s Living open op woensdag en vrijdag, nu kan je bij ons terecht van dinsdag tot en met zaterdag, van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 21 uur.”

Zeven soorten pasta

Zowel ’s middags als ’s avonds kan er pasta gegeten worden. “Het plan om eten te serveren was er al van in het begin. Ik heb de keuken rustig afgewerkt, en nu die klaar is, was dit het ideale moment om te starten. Er is hiervoor nog een grote markt in Lichtervelde die kan opgevuld worden. Intussen kan je kiezen uit zeven verschillende soorten gerechten met pasta, zoals linguine scampi diabolique, penne vier kazen, spaghetti bolognaise of een veggie bolognese. Het eten komt van een lokale leverancier. Aangezien ik alleen sta in de zaak, is het niet haalbaar om zelf het eten te bereiden.”

Ruimere openingsuren

“Met de ruimere openingsuren komen er ook nieuwe klanten over de vloer. De ene dag is het al wat rustiger dan de andere. Het is nu ongeveer een maand dat Lucy’s Living meer uren geopend is, en de mensen vinden ondertussen meer en meer hun weg naar hier.” Naast de gerechten kan men nog steeds terecht in Lucy’s Living in de ecologische winkel voor onder andere duurzame zeepjes, huishoudproducten en verpakkingsvrije producten. In het café kan er genoten worden van een wijn, al dan niet vegan of een lokaal biertje. In mei staat er een optreden gepland van komiek Steven Mahieu.