Nu ook kranten bij LoLa Food & Drinks

Door het wegvallen van twee krantenwinkels in het stadscentrum van Menen zijn sinds dinsdag voortaan ook kranten en tijdschriften te koop in LoLa Food & Drinks in de Rijselstraat. Ook De Krant van West-Vlaanderen zal er liggen. “We zien het als een goede combinatie: de mensen komen hier een koffie drinken en kunnen een krant meenemen of die hier al beginnen lezen”, zeggen Jessica Meerschaert en Lieven Rullens.

Twee geleden sloot wat verderop in de Rijselstraat de Press Shop. Eind dit jaar sluit ook Dagbladhandel Sevrine in de Bruggestraat de deuren. “Die kranten en tijdschriften zijn een service naar de klanten toe”, klinkt het. “Er is hier veel passage. Middenin het stadscentrum zijn we uitstekend gelegen. Rechtover de Fresh 21 en vlakbij onder meer de Kringloopwinkel.”

“We verkopen de meest courante kranten en tijdschriften. Zoals Flair, Libelle, Dag Allemaal, Story, Humo, TeVe Blad, Primo. Als daar vraag naar is, kunnen we ons aanbod ook uitbreiden. De klanten zijn wel content want het is voor hen wel gemakkelijk om hier hun krant of een tijdschrift te komen halen.”

Troeven

Lieven en Jessica maakten het nieuws bekend op hun Facebookpagina. “We gaan het vooral moeten hebben van de mond-aan-mond reclame”, zegt Lieven. “Wij hebben een iets ouder publiek, en zij zitten meestal niet op Facebook”, vult Jessica aan. LoLa Food & Drinks is ondertussen al vier jaar open.

“We zijn drie maanden voor corona en de lockdown gestart”, blikt Lieven terug. “Het loopt goed, we zijn content. Ik werk halftijds als onderhoudsman in het VTI Sint-Lucas. Van de school kom ik dan naar hier.”

De zaak van Jessica en Lieven heeft verschillende troeven Zo biedt men een ontbijt aan, is een lunch mogelijk en is iedereen in de namiddag welkom in de tearoom. En achteraan is er voor de kinderen een speelruimte.

LoLa Food & Drinks is gesloten op zondag en maandag, op andere dagen is het open van 9 tot 17 uur. (EDB)