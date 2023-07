Nu ook frietjes te verkrijgen in café De Eendracht bij Nico en Laurence: “Droom van eigen frituur was nog niet opgeborgen”

Café De Eendracht is niet langer enkel een café, na grondige verbouwingswerken kan je er nu ook terecht voor een frietje. Met frituur-café De Eendracht heeft Machelen opnieuw een frituur in het centrum. “Dit heb ik altijd al willen doen”, zegt Nico Pira (49), die samen met zijn partner Laurence Decré (54) De Eendracht uitbaat.

Dure installatie

Nico en Laurence namen drie jaar geleden het café over. Nico is afkomstig uit Tienen en Laurence woonde destijds in Eeklo, maar ze leerden elkaar kennen in Machelen. “Laurence wou altijd al café houden, ik een frituur uitbaten”, zegt Nico. “Toen we hier begonnen zijn, was er echter nog geen budget om een frituur te installeren. De uitrusting die je daarvoor nodig hebt, is enorm duur. Het café was bovendien volledig gestript en eigenlijk was het voor ons de bedoeling om er een woonhuis van te maken. Op vraag van de eigenaar heb ik er opnieuw een café van gemaakt.”

“Vroegere biljartkamer wil ik graag omvormen tot professionele keuken” – Nico Pira

Met wat gerecupereerd materiaal van brouwerij Ide, die in de jaren 30 het café ooit begon, verbouwde Nico De Eendracht eigenhandig opnieuw om tot een café. De droom om een eigen frituur te hebben, was echter nog niet opgeborgen. Opnieuw volledig op eigen kracht bouwde Nico het café opnieuw om tot een frituur. “Ik ben eigenlijk stukadoor van opleiding en als kind speelde ik vaak bij een kennis die een schroothandel had. Al van jongs af haalde ik motoren uit elkaar om ze dan terug in elkaar te zetten”, verklaart Nico zijn handigheid.

Positieve reacties

“Ik heb ergens een tweedehandse frituurwand op de kop kunnen tikken. Die was enorm vuil, maar nu vragen de mensen al uit welke toonzaal ik hem gehaald heb. Ik heb hem zelf gedemonteerd en hier opnieuw geïnstalleerd. Vorige week dinsdag waren we al eens open om proef te draaien en ik kreeg niets dan positieve reacties. De klanten vroegen ook meteen of er geen speciaal Frietje Eendracht is, maar daar moet ik nog eens over nadenken.”

“Een frituur is iets dat altijd blijft werken en het is goed dat er terug een is in centrum Machelen. Een officiële opening is pas voor later. Het café zit nu achterin de zaak, de mensen zijn zeker ook welkom om gewoon iets te komen drinken, maar het nieuwe café moet ik nog wat afwerken. In de toekomst zou ik ook graag de voormalige biljartkamer omvormen tot een professionele keuken. Echt restaurant wil ik niet worden, maar ik zou wel graag het stoofvlees, de balletjes in tomatensaus of eens een steak voor bij de frietjes zelf willen maken”, besluit Nico.