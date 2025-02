Nu al grote interesse voor inboedel El Parador: “Stretchtent zomerbar is een van de eyecatchers”

Straks ruimt hotel-restaurant El Parador in Tielt plaats voor een vestiging van McDonalds. Tegen de zomer zou je er hamburgers moeten kunnen eten, maar eerst wordt het gebouw langs de Ruiseleedsesteenweg gestript en de volledige inboedel verkocht. Het online veilingplatform Komerco uit Roeselare leidt de verkoop in goede banen. “Er zijn hier heel wat mooie zaken op de kop te tikken, zoals de stretchtent van de zomerbar die nog zo goed als nieuw is.”

Hotel-restaurant El Parador werd in 1963 opgericht, in 2022 namen Jochen Heytens en Annelies Vlaemynck van hotel-restaurant Shamrock de zaak over. Al van het begin was duidelijk dat de zaak op termijn plaats zou ruimen. Eerst voor een kantoorgebouw zoals de Group Vlaemynck er naast al eentje realiseerde. Zopas betrok de Christlijke Mutualiteit ook het start-of-the kantoorgebouw, enkel op de bovenverdieping is nog ruimte. Maar op de site van El Parador komt dus geen nieuw kantorencomplex, maar wel een McDonalds. En de nieuwe eigenaar wil begin maart al beginnen met de sloop van het gebouw. “We moeten de veiling van de inboedel dus sneller laten verlopen dan verwacht. Woensdag 26 februari loopt die af. Tegen vrijdag 28 februari mogen de kopers hun waren komen afhalen”, zeggen Dimi Daenens en Julie Sclabi van Komerco (uitspreken Komerso, red.)

“Ramen en deuren te koop, maar die moet je zelf uitbreken”

Maar van sommigen zal daar wat meer werk aan zijn dan gewoon iets oppikken. “Letterlijk alles staat te kopen. Van hotelkamers met bijhorend sanitair over een volledig ingerichte keuken. Maar je kunt ook bieden op ramen en deuren. Eigenlijk voor een spotprijsje als je ziet wat een nieuw raam nu kost. En zelfs de hele façade kun je kopen, inclusief de vier gebogen ramen. Ook de natuursteen en de voordeur staat te koop. Er is wel één voorwaarde: je moet het zelf komen uitbreken.”

El Parador in Tielt gaat straks tegen de vlakte. Het nieuwe kantorencomplex ernaast krijgt een McDonalds als buur. © WMe by Wouter Meeus

De voorbije jaren werd er ook een zomerbar uitgebaat achter El Parador. De mooi ingerichte stretchtent, met zijkanten op maat, was toen al de troef. Die staat nu ook te koop, ook overigens met de hele inboedel: van doorgeeffrigo’s tot de muziekinstallatie.

Voor het overige is er een breed aanbod van alles wat je kan vinden in een hotel-restaurant: van borden tot bedlinnen, over een paraplubak tot gordijnen en zelfs en slede. Je kunt alle loten bekijken op www.komerco.be. Op maandag 24 februari is er ook nog een kijkdag.