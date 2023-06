Nostalgische games en hypermoderne VR bij Virtual Zone: Unieke speelhal met bar en lounge

In de Zilversteeg 16 in Brugge, op de hoek van het Zilverpand, openden David Maene en Chris Nicoli op vrijdag 2 juni de deuren van gamebar Virtual Zone. “Bij ons kun je zowel terecht voor nostalgische arcadegames als voor hypermoderne virtual reality-toepassingen”, zegt Chris Nicoli.

Nu Donkey Kong, Mario Bros en andere computergamehelden uit de jaren 80 en 90 opnieuw razend populair zijn, en er ook op vlak van virtual reality heel wat beweegt, zagen de vrienden David Maene en Chris Nicoli hun kans schoon om met een gamebar te beginnen. Die brengt zowel nostalgie als hedendaags spelplezier samen.

“Wij hebben een achtergrond in de verkoop en de horeca, maar wat ons vooral verbindt is onze grote passie voor technologie en vooral computergames”, vertelt David Maene. “We vonden de tijd rijp om hier ook professioneel mee aan de slag te gaan. Een figuurtje als Mario Bros (indertijd gelanceerd door de Japanse gameconsoleproducent Sega, red.) is onder meer door de film opnieuw enorm populair, maar voor veel gameliefhebbers is hij nooit echt weggeweest.”

Bar

“In onze zaak zullen we zeker inspelen op de populariteit van retrogames, met onder meer een aanbod van Nintendo- en Segagames en arcadetoestellen zoals je die destijds in de speelhallen vond. Voor 50 eurocent zul je al een van de wel drieduizend mogelijke spellen kunnen spelen.”

“In de bar vooraan op het gelijkvloers hebben we trouwens mooie muurschilderingen laten aanbrengen die verwijzen naar computergamehelden van vroeger en nu. Jawel, een bar! Je kan hier ook terecht om iets te komen drinken en dan komt de zin om te gamen misschien ook wel. (lacht) De eerste verdieping hebben we trouwens ingericht met enkele loungezeteltjes om te verpozen tussen het spelen door.”

Chris en David zijn echter vooral trots op de hypermoderne virtual reality-games die zich op het gelijkvloers naast de bar bevinden. “Wij bieden veel meer dan het opzetten van een VR-bril, bij onze toepassingen kun je volledig mee bewegen in de games. Zo hebben we een VR-loopband, een toestel om te racen en een toepassing waarbij je precies in de lucht vliegt en zelf mee beweegt.”

“Elders in het land zijn er ook nog wel VR-speelhallen maar die zijn vaak nogal kaal qua aankleding en weinig uitnodigend. Bij ons kun je gamen in een aangenaam kader en je kunt er ook nog eens gezellig iets drinken.”

(PDV/foto DC)

Virtual Zone is elke dag geopend vanaf 14 uur, op vrijdag en zaterdag tot middernacht en de andere dagen tot 22 uur.