Norah en Simon starten in Veurne hun eigen zaak NOEK

Nadat ze allebei eerst werkervaring opdeden in andere restaurants stampen Norah Driesen en Simon Allinckx nu hun eigen zaak uit de grond op de Appelmarkt in Veurne. Het karaktervolle hoekpand wordt daarbij omgedoopt tot NOEK.

Simon Allinckx (29) en Norah Driesen (25) zaten allebei achter de schoolbanken van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

“Toen vormden we echter nog geen koppel. Ook toen we daarna allebei bij restaurant Botticelli in Nieuwpoort werkten, waren we nog niet samen. Dat gebeurde pas 2,5 jaar geleden, toen Simon bij Wasserette in de potten roerde en ik in M Bistro opdiende”, vertelt Norah.

Oosterse hints

Diezelfde taakverdeling houden ze nu aan in restaurant NOEK, hun eigen zaak.

“Hier doen we aan sharing, waarbij je dus gerechten deelt met je tafelgenoten. We hebben een wekelijkse vis- en vleessuggestie, en ’s middags serveren we de lunch met een voorgerecht, hoofdgerecht en koffie. Daarnaast zullen we de gerechten op onze kaart om de vier weken vernieuwen”, zegt Simon.

“Tijdens mijn stages en mijn eerdere werkervaring ontwikkelde ik een passie voor de Oosterse keuken. Die invloeden vind je dus zeker terug in mijn bereidingen. Al werk ik weliswaar bij voorkeur met lokale seizoensproducten van onze plaatselijke leveranciers, die ik dan dus een zekere twist meegeef”, legt de chef-kok zijn visie uit.

Huiselijke sfeer

Die bijzondere mix zien we trouwens ook in het interieur, waar Norah de zuiderse kleuren hand in hand liet gaan met Vlaamse vintage-objecten. Bij de toiletten hing Simon zelfs enkele skateboards tegen het plafond.

“Zo stopten we allebei een stukje van onszelf in de zaak, wat trouwens ook geldt voor de muziek”, aldus de gastvrouw. “We willen dat ook onze klanten zich hier helemaal thuis voelen. Zij kunnen uitgebreid tafelen in een warme, ongedwongen sfeer.”

Ondertussen heeft het koppel z’n eerste werkweek al achter de kiezen. “We kregen veel leuke reacties van onze proefkonijnen en onze samenwerking loopt gesmeerd. Voorlopig blijven we hier binnen met ons tweetjes instaan voor de 22 couverts. Maar wanneer het terras straks open mag, zullen we wellicht nog een flexi-jobber inschakelen”, klinkt het nog. (WVH)

Je vindt NOEK op de Appelmarkt 1. Het restaurant is elke middag en avond open, behalve op maandag en dinsdag. Op zondagmiddag wordt er geen lunch geserveerd.