Noordzee-aquarium wordt bar-restaurant: “Centrale rol voor Oostendse garnaal”

Er is opnieuw hoop voor het Noordzeeaquarium. Er dient zich met de bv Addict een nieuwe concessionaris aan en die wil het iconisch maar helemaal vervallen gebouw op de Visserskaai transformeren tot een bar-restaurant: ‘De Garnaalmijn’ met de focus op verse vis. En jawel, er is natuurlijk een centrale rol weggelegd voor de Oostendse garnaal.

Qua ligging kan het tellen: langs een van de drukste wandel- en fietsroutes van de stad, met zicht op de Vistrap en amper 80 meter verwijderd van de Oostendse vissersschepen die dagverse vis aanleveren staat op vandaag een opvallend gebouw al jaren te verloederen.

Nieuw leven voor gebouw

Het voormalig Noordzeeaquarium, gebouwd in 1958, diende eerst als garnaalveiling. In 1977 werd er het Noordzeeaquarium in ondergebracht, maar in 2019 sloot het noodgedwongen de deuren. Het gebouw verkeerde in een zeer slechte staat en de veiligheid van de bezoekers kwam in het gedrang. Om het nieuw leven in te blazen, lanceerde Stad Oostende een oproep naar kandidaat- uitbaters en de concessie is nu toegewezen aan het bedrijf bv Addict van zaakvoerder Filip Jans. Die wil er een aantrekkelijke bar-restaurant van maken die volgend jaar tegen het paasverlof open zou moeten gaan.

“Het is de bedoeling om de korte keten te hanteren en een samenwerking op te zetten met de vissers”

“Ik ben zeer vereerd en buitengewoon blij dat Oostende ons deze unieke verbindende plek tussen de stad aan haar viscultuur toevertrouwt”, zegt een tevreden Filip Jans. “We zullen ons voor de renovatie en restauratie laten inspireren door de oorspronkelijke functie van het gebouw: de Garnaalmijn. Het is de bedoeling om, met alle mogelijkheden qua verse vis in de buurt, de korte keten te hanteren en een samenwerking op te zetten met de vissers.”

Mooie invulling

“Het gebouw mag er dan niet koosjer uitzien, de structuur en de stabiliteit ervan is nog prima”, vertelt architect Peter De Bruycker. “Daar zal niet buitengewoon veel werk aan zijn. Het is de bedoeling om aan het uitzicht niets te veranderen, maar uiteraard zal het een grondige opfrisbeurt krijgen. Het zal verder ook niet vanzelfsprekend zijn om de huidige nieuwe technieken, onder meer voor de inrichting van de keuken, in het gebouw te integreren, maar dat zal zeker lukken.”

Garnalen en kroketten

Qua interieur wil de uitbater de authenticiteit van het gebouw terugbrengen, met nadruk op het creëren van een gezellige sfeer. “Iedereen zal er welkom zijn. De kaart zal een combinatie zijn van een bar met hapjes en een restaurant met de focus op vis en natuurlijk de Oostendse garnaal en dito kroket”, zegt Filip Jans. “Wat het prijskaartje betreft, kunnen we nu al zeggen dat de ruwbouwwerken op zo’n 350.000 euro geraamd zijn. We willen nu zo vlug mogelijk de omgevingsvergunning aanvragen en dan starten om dit mooie gebouw zijn oorspronkelijke charme terug te geven”, besluit Filip Jans.