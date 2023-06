Noodkreet van uitbater Pedro (50) over mogelijke sluiting door personeelstekort mist effect niet: “Enorme opluchting”

Pedro Dewitte (50) van restaurant De Witte Berg in De Panne kan opgelucht ademhalen. Hij sloeg midden maart een noodkreet in deze krant over het chronisch personeelsgebrek in zijn zaak. Er lagen toen meerdere scenario’s op tafel, van een capaciteitsvermindering tot zelfs een volledige sluiting in de zomermaanden. Dat laatste is van de baan. “De druk is nu van de ketel en dat is een enorme opluchting”, zegt de uitbater.

Pedro Dewitte (50) van restaurant De Witte Berg in De Panne was al maanden op zoek naar extra handen om zijn team te versterken. Al bijna 25 jaar is hij chef-kok en sinds 7 jaar samen met zijn vrouw ook uitbater van een restaurant met terras op de Zeedijk van De Panne. De zaak is inmiddels uitgegroeid tot een referentie voor De Panne. Maar dit jaar was het zeer moeilijk om geschikt personeel te vinden.

Pedro was er het hart van in en sprak van een “catastrofe”. “In die bijna 25 jaar hebben we nog nooit in zo’n situatie gezeten. Er is gewoon niemand die zich aanbiedt, ook niet via de VDAB of sociale media. Er liggen bepaalde scenario’s op tafel, zoals de capaciteit verminderen, een andere formule om de zaak te runnen ofwel de drukste periode in de zomer gewoon volledig sluiten”, klonk het toen.

Na een artikel in deze krant keerde het tij voor het restaurant, met het drukke zomerseizoen in het vooruitschiet. In de zomermaanden heeft De Witte Berg tussen de tien à twaalf medewerkers nodig. Dat aantal werd de afgelopen maanden verhoogd van slechts twee naar zeven. “Het artikel heeft bij heel wat mensen iets los gemaakt”, zegt Pedro. “Nog geen anderhalve week later kwam iemand zich spontaan aanbieden. En nog wat later contacteerde mij ook iemand die hier vroeger nog heeft gewerkt om terug te komen. Ook mijn nieuwe barman is afgekomen op het artikel van de krant. Daaraan zie je ook dat de mensen die zichzelf komen aanbieden, gemotiveerd zijn om te willen werken.”

Pedro kan een volledige sluiting van zijn zaak in de drukke zomermaanden afwenden. “We staan er op zich niet zo slecht voor en kunnen zeker niet klagen. We lopen nog nipt, maar nipt is in onze stiel in principe al goed. De optie om te sluiten valt volledig weg. Met wat minder tafels kunnen we zeker het seizoen doorstaan en gaan we hopelijk een mooi seizoen tegemoet. Het is een groot contrast met de catastrofale situatie enkele maanden geleden, toen ik niet meer wist wat ik moest aanvangen. We stonden hier tussen de 14 en 16 uren en ikzelf 17 en 18 uren per dag. Dat begon toen ook in ons privéleven door te wegen en bracht veel druk met zich mee. Die druk is nu van de ketel en dat is een enorme opluchting.”

Het restaurant voert een capaciteitsvermindering door. “Om de kwaliteit naar de klanten te blijven garanderen, verminderen we de capaciteit met ongeveer 25 procent. Van hoe meer, hoe liever, moeten we dit vanaf nu doelbewust achterwege laten. Als onze capaciteit bereikt is en er nog mensen willen reserveren zeg ik dat we volzet zijn. Dat zou ik vroeger heel zelden gezegd hebben. Het is ook mooi dat de mensen begrip tonen voor de situatie en respect tonen voor de mensen die werken. (DM)