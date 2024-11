Nog maar net open, maar toch staat Klaver al in Gault&Millau met 13 op 20: “Hele mooie bekroning voor het harde werk”

Nog geen vier maanden open en nu al met 13 op 20 in Gault&Millau. Gastronomisch huiskamerrestaurant Klaver in Vlamertinge bewijst dat het goed uit de startblokken schoot. Zaakvoerders Korneel Verhulst (26) en Grace Tabani (23) glimmen dan ook van trots.

Op vrijdag 12 juli openden Korneel Verhulst (26) en Grace Tabani (23) hun eigen restaurant. Ze toverden een burgerwoning volledig om tot gastronomisch huiskamerrestaurant. Korneel roert in de potten, terwijl Grace de gastvrouw is. Korneel groeide op in Vlamertinge. Grace komt uit Brugge en studeerde rechten. Korneel deed ervaring op in binnen- en buitenland. Hij droomde al langer van een eigen zaak. “Een gezellig, gastronomisch huiskamerrestaurant. We hebben overal gezocht. Soms moet je het niet te ver zoeken, want uiteindelijk kwamen we hier in de Poperingseweg terecht. Het is nota bene naast mijn ouderlijke woning. Naast ons restaurant baat mijn moeder kapsalon Grietien uit”, aldus Korneel.

Fantastisch

Ze zijn dus nog maar net open en staan nu al in Gault&Millau. “Dat we dit na minder dan vier maanden konden bereiken, is gewoon fantastisch. Het is zot dat ze op zo’n korte tijd de weg vonden naar onze zaak”, reageert gastvrouw Grace Tabani. “We waren aanwezig in Brussel, maar wisten niet op voorhand wat de score zou zijn. Er overheerst nu een gevoel van trots, blijdschap en ook wel wat ontroering. Het is een mooie bekroning voor dag en nacht keihard werken. Een bewijs dat we goed gestart zijn en dat we zo kunnen verder bouwen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat de klant tevreden is.”

Geen eindpunt

Ook chef-kok Korneel is heel tevreden. “We wisten niet wat er ons te wachten stond. Deze score is een mooi begin en hoeft zeker geen eindpunt te zijn. We zullen de lat steeds hoog blijven leggen.”

Op de kaart werken ze met een gastronomisch menu. “Je kan kiezen dus drie, vier, vijf en zes gangen waarbij we de mensen op een culinaire reis laten gaan. Op vrijdag- en zaterdagavond serveren we enkel vijf en zes gangen. Per menu zijn er ook aangepaste wijnen mogelijk. Ik hou ervan om met de seizoenen te werken.”

Nog vier zaken

Voor de naam Klaver was het even zoeken. “We zijn heel tevreden met de naam, want je kan er veel richtingen mee uit. Een klavertje staat symbool voor liefde, eenheid, vertrouwen en natuurlijk geluk. We willen al deze elementen belichamen.”

Verder telt grondgebied Ieper nog vier zaken in de nieuwe Gault&Millau-gids. Hostellerie St Nicolas (15,5 op 20), Découverte en Klei (13,5) en Bacon (13).