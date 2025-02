“Nog liever een boete”: uitbater van één van oudste en bekendste cafés in Knokke-Heist wil niet weten van rookverbod op terras

Een rookverbod op terrassen? In een van de oudste en bekendste cafés van Knokke zien ze dat absoluut niet zitten. “Waarom al die regeltjes? Binnen begrijp ik het absoluut, maar buiten? Laat de mensen toch de vrije keuze. Anders staan ze 10 meter verder gewoon te roken”, zegt Sergio Scalici (50) van Estaminet in de Lippenslaan kwaad.

“Ja, het maakt me kwaad. Al die regeltjes. Op deze manier maken ze de horeca kapot. En we hebben het al zo moeilijk.” Sergio Scalici heeft net aan een van zijn klanten duidelijk gemaakt dat ze wel degelijk nog steeds mogen roken op zijn fraaie terras langs de Lippenslaan. Sergio is sinds 2020 uitbater van Estaminet, het praatcafé dat sinds 1885 bestaat en een van de oudste en bekendste horecazaken in de kustgemeente is. Een plek waar de lokale inwoner nog graag een koffie of fris pintje komt drinken. En bij voorkeur op het verwarmde terras. Want zelfs bij regenweer kunnen klanten rustig buiten zitten.

Asbakken niet weghalen

“Ik heb jarenlang in dienstverband in de horeca gewerkt en vijf jaar geleden besloot ik Estaminet over te nemen. In volle coronaperiode. Het terras heeft me toen gered, want daar mochten mensen gelukkig wél nog zitten”, doet Sergio zijn verhaal.

Maar er moet hem iets van het hart. De ambitie van de overheid om een rookverbod in te voeren op terrassen, schiet bij de man in het verkeerde keelgat. “Hoeveel regeltjes gaan ze ons nog opleggen? Ik begrijp er eerlijk gezegd niks van. Waarom is dat nodig? Pas op, het rookverbod binnen begrijp ik volledig. Maar buiten? Neen, dat gaat er bij mij niet in. Je stoort er volgens mij niemand mee. Mijn asbakken weghalen, ga ik dus niet doen. Ook niet als het voorstel effectief bekrachtigd wordt. In mijn zaak is iedereen welkom: niet-rokers én rokers. Ik schat dat de helft van onze klanten graag een sigaretje rookt. Zij moeten dat dus rustig kunnen doen op ons terras. Ze moeten mij maar een boete sturen. Of ik die dan ga betalen? Wellicht niet. Ze moeten maar verdere stappen ondernemen. Wat is het volgende? De verwarming buiten verbieden?”

Klanten verliezen?

Sergio zegt het met krachtige stem en is duidelijk kwaad. “Vroeger mocht alles en nu schaffen ze het ene na het andere af. Laat ons toch gewoon genieten. Als ze het overal gaan verbieden, waarom staan ze de verkoop van tabak dan nog toe? Ik begrijp het eerlijk gezegd niet. Een terras is in de buitenlucht, daar storen ze toch niemand mee? Of we door het verbod effectief veel klanten zouden verliezen, is moeilijk te zeggen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. De mensen blijven toch graag buiten komen. Gelukkig, anders kost het ons opnieuw veel inkomsten. Alleen vind ik dat verbod compleet verkeerd. Hoeveel regeltjes gaan ze ons op die manier nog opleggen? En daarbij: als de klanten het terras moeten verlaten om te roken, gaan ze gewoon 10 meter verder staan en kunnen ze daar mogelijk voor ergernis zorgen als ze bijvoorbeeld steevast voor een winkel gaan staan. Wat mij betreft is het simpel: laat alles gewoon zoals het is”, besluit Sergio. (MM)