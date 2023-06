Noa Van Ongevalle blaast legendarische cocktailbar in Knokke nieuw leven in: “De vraag om The Pharmacy te heropenen was groot”

Eind oktober vorig jaar werden de laatste drankjes geshaket in The Pharmacy, de razend populaire cocktailbar van de familie Van Ongevalle in Knokke. Maar kijk, acht maanden en heel wat vragen later keert de zaak terug als… The Pharmacy. Eind deze maand gooit Noa opnieuw de deuren open. Al zullen alleen de naam en de vele cocktails hetzelfde blijven. “Onze nieuwe locatie? Die moeten de mensen zélf zoeken”, zegt Noa mysterieus.

Het begon in de zomer van 2013 met een zomerse pop-up onder leiding van Jan Van Ongevalle, maar groeide al snel uit tot dé hotspot voor cocktailfans. Sinds enkele jaren stond Noa, jongste telg van de familie Van Ongevalle, er achter de bar. The Pharmacy langs de Elizabetlaan in Knokke-Heist groeide het voorbije decennium uit tot dé bekendste cocktailbar van West-Vlaanderen en wellicht ver daarbuiten. Het nieuws dat de familie eind oktober 2022 de deuren zou sluiten, kwam dan ook enigszins als een verrassing.

Barfood

Op 23 oktober werden de laatste cocktails geshaket. Voor de gelegenheid kwam de volledige familie een rondje meedraaien. Het werd evenwel een tot ziens, geen vaarwel. Noa Van Ongevalle liet namelijk toen al verstaan dat er een vervolg zou komen. “We gaan nu even herbronnen en op zoek naar een nieuwe bestaansvorm van The Pharmacy”, klonk het. En kijk, op 30 juni is het zover en heropent The Pharmacy. Maar belofte maakt schuld, dus ja er zal heel wat veranderen. “Om te beginnen zal onze nieuwe locatie een stukje kleiner zijn”, legt Noa uit.

“Er zal ook ruimte zijn voor barfood, wat vroeger praktisch niet mogelijk was. We hebben de voorbije maanden enorm veel inspiratie opgedaan en voelden dat de vraag groot was om de cocktailbar nieuw leven in te blazen. De ‘goesting’ om er terug in te vliegen met The Pharmacy is dan ook héél groot.”

Stilgezeten heeft Noa evenwel niet gedaan de jongste tijd. Behalve het voorbereiden van de heropening van The Pharmacy, stond ze ook in de keuken van Ugly Duckling, het succesvolle restaurant van papa Jan Van Ongevalle in de Lippenslaan. “En ik zal daar ook in de keuken blijven staan. Vanaf 22 uur, de momenten dat het echt druk zal worden in The Pharmacy, kom ik daar achter de bar staan. Ervoor zal het iemand anders zijn”, aldus Noa.

“Ja, dat worden uitdagende tijden, maar zoals ik zei, heb ik er enorm veel zin in. We hebben met hart en ziel een ruimte gecreëerd die zowel uitnodigend als boeiend is voor de mensen, waarbij een gezellige sfeer centraal blijft staan. Er zal ook ruimte zijn voor gastbartenders die naar The Pharmacy komen.”

Zélf ontdekken

Blijft nog de vraag: waar is die ‘nieuwe locatie’ nu precies? “Dat houden we nog even geheim”, glimlacht Noa. “Het is aan de mensen zélf om dat te ontdekken. De komende tijd zullen we op onze Instagrampagina enkele verborgen hints geven, waardoor de mensen ons vanaf 30 juni kunnen vinden. Al weten we ook wel dat het in deze tijden zéér snel bekend zal zijn waar de nieuwe The Pharmacy zich bevindt. Wij kijken er alleszins naar uit om iedereen terug te zien”, aldus Noa Van Ongevalle. (MM)