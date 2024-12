Nino (60) overwon alcoholverslaving en heropent café Don Quichotte in Torhout: “Ik voel me herboren”

Na meer dan een jaar leegstand heeft de horecazaak Don Quichotte langs de Fraeysstraat in Torhout een nieuwe start genomen als brasserie en dartscafé. De uitbaters zijn Nino Seynaeve (60), zijn vrouw Cindy Bouckhuyt (41) en dochter Lisa Seynaeve (22), die alle nog een andere job hebben. Opvallend: Nino overwon een zware alcoholverslaving en drinkt sinds vijf jaar geen druppel alcohol meer.

Nino, Cindy en Lisa hebben elk nog een extra job. Nino en Lisa gaan poetsen in bedrijven, Cindy doet nagelopsmuk en medische pedicure thuis in de Lijsterstraat op De Goede Herder.

Ervaring

“Ik heb om en bij de 30 jaar ervaring in de horeca”, zegt Nino. “Ooit runde ik 14 jaar in Eernegem café Ons Huis, waarvan de laatste drie jaar in combinatie met een frituur. Daarna heb ik nog drie jaar café Den Optimist in Kortemark uitgebaat. Ik weet dus wat het is om in een café te staan. Anders dan vroeger is het nachtleven in een stad als Torhout mager. Vandaar dat we in de winter op weekdagen café Don Quichotte openhouden van 9 uur tot 21 uur. In de zomer zal dat langer zijn. Op vrijdag en zaterdag wordt dat sowieso langer. Op zondag is de zaak gesloten. Dan zijn we met het hele gezin samen thuis.”

“Dat ik na al die miserie nu weer een eigen café kan openhouden, is een grote overwinning voor mij”

Opvallend: cafébaas Nino heeft een zware alcoholverslaving achter de rug. “Meer dan 25 jaar dronk ik tien tot vijftien pinten per dag”, vertelt hij eerlijk. “Dat is uiteraard niets om trots op te zijn. Op een gegeven moment werd ik ziek en moest ik stoppen met werken. Vanaf toen ging het pas écht mis. Ik zat al van ’s morgens vroeg op café en twee jaar lang dronk ik elke dag een bak bier. Met ’s avonds nog een fles wijn erbovenop. Je kunt wel denken dat ik een wrak werd en dat de druk op mijn gezin groot was. Op 2 maart 2020, straks vijf jaar geleden, besloot ik geen druppel meer aan te raken. Weinigen die geloofden dat ik het zou volhouden, maar het is me op wilskracht gelukt. Zonder hulp van buitenaf. Ik voel me sindsdien een ander mens. Ik ben herboren. Ik heb de alcohol volledig afgezworen en dat blijft zo. Dat ik na al die miserie nu weer een eigen café kan openhouden, is een grote overwinning voor mij.”

Brasserie en dartsclub

“Nieuw is dat we van Don Quichotte nu ook een brasserie maken. Met een aantal eenvoudige gerechten zoals spaghetti, lasagne, croques, soep, enzovoort. En frietjes in combinatie met pakweg vol-au-vent of balletjes in tomatensaus. We hebben in de namiddag ook wat tearoomaanbod op de kaart zoals pannenkoeken.”

In het café hangen vier dartsblokken. “Op twee ervan kan elke bezoeker tijdens de openingsuren vrij spelen”, vervolgt Nino. “Onze dartsclub Crea Flight speelt hier zijn thuiswedstrijden en kan dan de vier blokken gebruiken. Onze vereniging komt uit in de Brugse Darts Federatie, telt 32 spelers verdeeld over drie ploegen en staat open voor nieuwe leden. Alle inlichtingen zijn in het café verkrijgbaar. Totaal vrijblijvend.”